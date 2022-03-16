محمد راتب



أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية قرطبة التعاونية محمد النبهان في تصريح لـ «الأنباء» تقديم خدمة العربة الذكية للتسوق وذلك بهدف اختصار وقت المحاسبة عند الكاشير، والدفع عن طريق رابط متوافر على هاتف المشتري، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في الخدمات المقدمة في الجمعية.



وبين أن بإمكان قائد العربة عند تسلمها الدخول إلى النظام المتوافر عليها واختيار اللغة العربية أو الإنجليزية ثم كتابة البريد الإلكتروني ورقم التلفون ورقم المساهم على الخيار، وفي حال اختيار المنتج يتم تمريره على الشاشة مع إمكانية إضافة او زيادة منتجات جديدة. وزاد أنه وبعد الانتهاء من التسوق يجري مسح الباركود الظاهر على الشاشة، وفتح صفحة الكي نت للدفع من خلالها، ثم يتم المسح مرة أخرى لتسلم الفاتورة الإلكترونية التي ترسل للمشتري عبر الإيميل، موضحا أن جمعية قرطبة حريصة على مواكبة التطور في مختلف المجالات وتسعى إلى راحة عملائها واغتنام أوقاتهم.