محمد راتب

دعا رئيس مجلس إدارة جمعية الحكمة الخيرية الكويتية د.أحمد صباح ناصر الملا أعضاء الجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية الثلاثاء 29 الجاري في تمام الساعة 4 عصرا بمقر الجمعية في منطقة الفنيطيس ق 3 شارع 306 قسيمة 562.



وأشار إلى أنه في حال عدم اكتمال النصاب يتم تأجيل الاجتماع لمدة ساعة، ثم تنعقد الجمعية بحضور 10 أعضاء على الأقل من غير أعضاء مجلس الإدارة، وذلك وفقا للمادة 24 من النظام الأساسي للجمعية، داعيا أعضاء الجمعية العمومية لإحضار البطاقة المدنية الأصلية.



وذكر أن شهر رمضان المبارك يطرق الأبواب، وهو فرصة لعمل الخير والتزود من الخيرات، ودعم مشروعات الجمعية التي تم التخطيط لإطلاقها خلال الأيام المقبلة، وتستهدف تعزيز أواصر التعاون والمحبة بين أفراد المجتمع.