محمد راتب



أكد رئيس مجلس إدارة جمعية ضاحية صباح السالم التعاونية أحمد محمد هلال العتيبي أنه سيتم توزيع أعلى نسبة من الأرباح على المساهمين البالغة 12%، وذلك بعد عقد الجمعية العمومية الأربعاء 30 مارس الجاري الساعة الرابعة مساء في مدرسة عيسى اللوغاني المتوسطة بنين بضاحية صباح السالم ق 12.



وأشار إلى أن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 شهدت العديد من الإنجازات، حيث تم تحقيق مبيعات بلغت 31.141 مليونا، ووصل صافي الربح إلى 3.4 ملايين دينار، إلى جانب القيام بالعديد من المشروعات الإنشائية، فإلى التفاصيل:



بداية، حدثنا عن المركز المالي للجمعية وما تم تحقيقه خلال السنة المالية 2021.



٭ حرص مجلس الإدارة وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية على خفض المصروفات في مقابل نمو الإيرادات المتنوعة متخطيا كافة الصعوبات والعراقيل، وذلك لتدعيم المركز المالي للجمعية، وتحقيق أعلى نسبة أرباح في تاريخ الجمعية بنسبة 12%.



وقد استطعنا بفضل تطبيق الخطة الموضوعة تحقيق مبيعات بلغت 31.141 مليونا، ووصل صافي الربح إلى 3.4 ملايين دينار.



ماذا بشأن المشتريات ورأس المال والعضوية؟



٭ بلغت قيمة المشتريات 28.531 مليون دينار، وعدد الأعضاء 18.725 عضوا، ورأس المال 373.558 ألف دينار.



لا شك أن الأرقام صاحبها نشاط تجاري وتسويقي، ما أبرز معالم هذا النشاط؟



٭ فيما يتعلق بالنشاط التجاري والتسويقي فقد تم تقديم مجموعة من السلال، منها: السلة الشتوية المتضمنة 18 صنفا بسعر دينار واحد وتكلفتها 28.530 دينارا، إضافة إلى السلة الرمضانية المشتملة على 37 صنفا بـ5 فلوس فقط بدلا من 60 دينارا.



كما جرى إطلاق العديد من المهرجانات التسويقية أبرزها: مهرجان القرطاسية بسعر التكلفة في حديقة صباح السالم ق 8، ومنح المساهمين رصيد مشتريات بقيمة 25 دينارا.



ومن المهرجانات أيضا مهرجان البر، وجرى خلاله منح رصيد 25 دينارا، إضافة إلى مهرجان العودة إلى المدارس، ومهرجان فبراير، ومهرجان التوفير ومهرجان شهر الخير، ومهرجان التمور، ومهرجان فرحة العيد، ومهرجان العيد، ومهرجان الآيس كريم، ومهرجان لوازم العائلة، ومهرجان أغسطس، ومهرجان مسك الختام في الأسواق المركزية الأربعة والفروع.



وكان لدينا أيضا إلى جانب المهرجانات التسويقية طرح لعروض التوفير، وعروض مارس وأبريل والصيف والبيض السعودي ويونيو، بالإضافة إلى عروض حصرية.



ولا ننسى كذلك العرض الأسبوعي للخضار والفواكه وخصومات 50% كل يوم اثنين.



أصنافنا على منصة «طلبات» والتسليم خلال 45 دقيقة فقط:



أكد أحمد العتيبي أنه تم الاتفاق ولأول مرة على مستوى الجمعيات وتوقيع شراكة استراتيجية تعد الأولى من نوعها في الجمعية مع منصة «طلبات» لتصبح أصناف الجمعية متوافرة للعملاء عن طريقها خلال 45 دقيقة فقط.