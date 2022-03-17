بشرى شعبان



أكدت رئيسة فريق أصدقاء المعاقين والرئيسة الفخرية لنادي الإرادة الرياضي للمعاقين الشيخة سهيلة الصباح أهمية دعم ومساندة أبنائنا من ذوي الإعاقة وتوفير كل سبل دمجهم في المجتمع.



جاء ذلك في تصريح لـ «الأنباء» على هامش رعايتها ومشاركتها في سباق الماراثون الذين نظمته مؤسسة الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة بالتعاون مع جمعية صندوق إعانة المرضى ورابطة أولياء أمور أبناء متلازمة الداون في ملعب حديقة البوليفارد بالتعاون مع نادي قدساوي: وقالت: شرف كبير أن أشارك أبناءنا متلازمة الداون في هذا المارثوان الذي يقام بمناسبة اليوم العالمي لمتلازمة الداون في 21 مارس من كل عام.



وتوجهت بالشكر لكل من ساهم في تنظيم هذا اليوم الجميل الذي شاركت فيه العديد من المدارس والمؤسسات، متمنية للجميع قضاء وقت ممتع.