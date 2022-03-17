ينطلق اليوم رالي الكويت الدولي 2022 (الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات)، الذي ينظمه النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية ويستمر حتى السبت تحت رعاية وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بالتعاون مع النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات ممثل الكويت في الاتحاد الدولي للسيارات وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.



وأكد أمين السر العام للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عيسى حمزة أن اللجنة المنظمة أنهت كل الاستعدادات لانطلاق السباق، متوجها بالشكر إلى الوزير الموسى على دعمه الكبير للرياضة، قائلا: «باسم جميع الرياضيين نهنئ الوزير على تجديد الثقة به، ونتمنى أن يواصل دعم الرياضيين خلال الفترة المقبلة التي من المتوقع أن تشهد استضافة البلاد للعديد من الأحداث الرياضية».



وأضاف: «سعداء بعودة الرالي إلى الكويت بعد توقف 3 سنوات بسبب ظروف كورونا، ولا شك أن الخبرة الكبيرة التي يمتلكها النادي الدولي الكويتي في استضافة مثل هذه الأحداث الكبيرة ستسهل من المهمة في إنجاح الرالي وظهوره على أكمل وجه».



وستكون الانطلاقة من مدينة الكويت لرياضة المحركات عند الساعة الرابعة عصر اليوم، وتقام مراحل سباق الرالي التنافسية في المنطقة الجنوبية البرية من الكويت (الجليعة، بنيدر، أم الهيمان، الخيران، النويصيب). وتمت تسمية مرحلتين من مراحل الرالي على أسماء أبطال الرالي الراحلين صلاح بن عيدان وغازي الظفيري تكريما لهما ولدورهما البارز في تطوير الراليات في الكويت.



وتتوزع منافسات الرالي على 10 مراحل خاصة بالسرعة بمسافة تبلغ 180.60 كيلومترا، في حين تبلغ المسافة الإجمالية للرالي 517.62 كيلومترا. وسيكون هناك مروران للمراحل الصحراوية الثلاث يوم الجمعة 18 مارس، مع إقامة مرحلتين خاصتين تتكرران مرتين يوم السبت.



ويتصدر بطل الكويت والشرق الأوسط على فئة المجموعة (MERC 2) مشاري الظفيري قائمة المشاركين الكويتيين، حيث سيشارك من الكويت كل من: جاسم المقهوي ومساعده ثامر المطيري، محمد الظفيري ومساعده مبارك الظفيري، يوسف الظفيري ومساعده فارس الظفيري.