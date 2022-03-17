أكدت اللجنة الوطنية للمتاحف (أيكوم الكويت) ان انضمام الكويت إلى المجلس الدولي للمتاحف يعد انجازا جديدا يضاف إلى الانجازات الثقافية للبلاد، مضيفة ان هذا الانضمام سيتيح اقامة علاقات ثقافية دولية واسعة مع مختلف المتاحف في العالم.



وذكر أمين صندوق اللجنة فهــد العبـدالجليــل لـ «كونا» ان الكويت انضمت إلى المجلس الدولي للمتاحف بعد موافقة المجلس في اجتماعه الـ 159 مؤخرا وقبول عضوية الكويت بالمجلس.



واوضح انه بمبادرة من جمعية الكويتية للتراث تم تشكيل اللجنة الوطنية للمتاحف (أيكوم الكويت)، وتم تشكيل مجلس الادارة من اعضاء الجمعية واعداد المحضر التأسيسي ونظام العمل، وتم تقديمه للمجلس الدولي للمتاحف (أيكوم) لاستكمال الحصول على الموافقة على انضمام اللجنة للمجلس بعد استيفاء الشروط المطلوبة.



واشار العبدالجليل إلى ان المجلس الدولي للمتاحف الذي تأسس في العام 1946 تحت مظلة الأمم المتحدة ومقره باريس هو منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق فيما بينها، مضيفا انه يضم في عضويته ما يزيد على 50 ألف مختص من 122 دولة وما يقارب 20 ألف متحف في مختلف دول العالم.



وأفاد بأن المجلس الدولي للمتاحف يهدف إلى رفع مستوى العاملين في المتاحف وتوحيد جهودهم وإبراز كيانهم ومساعدتهم على التعرف على بعضهم في لقاءات دولية إلى جانب إجراء بحوث ودراسات متحفية اختصاصية تفيد العاملين في المتاحف.



ولفت إلى انه يتطلب من جميع العاملين في هذا المجال التعاون المهني، اذ أصبح علم المتاحف متعدد الميادين والاختصاصات والاهتمامات، ويعالج كل ما يتعلق بالمتاحف ومبانيها ومجموعاتها ورسالتها وتحديثها وعوامل تطورها وعلاقتها بمختلف ميادين المعرفة الإنسانية.