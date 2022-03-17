بشرى شعبان



أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية بالإنابة في وزارة الشؤون صالح العجيل عن قرب الانتهاء من إطلاق تطبيق للهواتف الذكية خاص بالملف الوظيفي لموظفي الوزارة، مشيرا إلى ان التطبيق ينقل مستخدميه إلى مستوى جديد كليا، فهو أسرع من البريد الإلكتروني التقليدي، وأكثر تنظيما من الرسائل النصية، ويوفر تكاملات أكثر من أي نظام أساسي للمراسلة، حيث يشمل جميع المعلومات والإجراءات من مرحلة التعيين حتى انتهاء الخدمة، كما يتيح للموظفين الوصول إلى التفاصيل التي يحتاجون إليها، ويهدف إلى زيادة الإنتاجية في إطار قانوني متكامل.



وأكد العجيل على شمول التطبيق للعديد من الميزات مثل مراجعة البيانات الوظيفية للموظف، بالإضافة إلى تتبع أوقات الحضور والانصراف عن طريق البصمة الذكية المفعلة عليه، فضلا عن السماح للمسؤولين بالتواصل مع مرؤوسيهم مع بقاء كل منهم في مهام وأعباء وظيفته، وذلك عن طريق التوقيع الإلكتروني لتبسيط الإجراءات وإتمام المعاملة المرجوة كمتابعـة الاستئذانــات، وطلبــــات الإجازة، كما يقدم تحليلات تنبؤية وإحصاءات في الوقت الفعلي.



وثمن العجيل جهود القائمين من قطاعي المالية والإدارية والتخطيط والتطوير الإداري على هذا التطبيق وجعله منصة لإنجاز المعاملات بسهولة ويسر لموظفي وزارة الشؤون.















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بشرى شعبان



أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن قيامها بمخاطبة رئيس ديوان الخدمة المدنية بشأن الدوام خلال شهر رمضان، لتكون ساعات العمل من العاشرة والنصف صباحا الى الساعة الثالثة عصرا، وبما يتناسب مع اختصاصات قطاعات الوزارة وبناء على موافقة الديوان تتخذ الوزارة الإجراء اللازم.