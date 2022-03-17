عاطف رمضان



عقدت وزارة الأشغال دورة حول الحديد والخرسانة خلال الفترة من 13 إلى 17 مارس الجاري في مسرح الوزارة، حاضرت فيها رئيسة مكتب التخطيط والمتابعة بقطاع شؤون المشاريع الإنشائية بالوزارة د.خديجة المطيري، بحضور عدد من مهندسي «الأشغال» من مختلف قطاعاتها إضافة إلى موظفين من إدارة الخبراء بوزارة العدل. واستعرضت د.المطيري خلال الدورة معلومات متنوعة عن الخرسانة شملت مكوناتها وأنواعها ومميزاتها وعيوبها وكيفية معالجتها والحديد وأنواعه وأقطاره وأهميته وكيفية إجراء الفحوصات الكيميائية والفيزيائية والمواصفات القياسية الخاصة بها. وتم ربط الجانب النظري بالعملي عن طريق زيارة مصانع الخرسانة البريطانية ومصنع حديد الكويت مما جعل البرنامج التدريبي أكثر وضوحا.



وقالت المطيري إن الخرسانة هي مادة تتكون من الأسمنت والرمل والماء مع إضافة اكثر من نوع من الركام بأحجام مختلفة يمكن استخدام حجمين او ثلاثة أحجام مختلفة أو أكثر حسب الخلطة بالإضافة إلى ذلك يمكن للخرسانة أن يضاف إليها بعض المواد الإضافية «الادمكسرش» وهي مواد كيميائية تضاف إلى الخلطة الخرسانية لتحسين بعض الخصائص الموجودة فيها لتعجيل أو بطء زمن الشك.



وأوضحت أن المادة المضافة تساعد على تحسين جودة الخرسانة وهناك إضافات مضادة للبكتيريا والأملاح وغيرها من الإضافات التي تحسن من خصائصها.