استقبل عميد شؤون الطلبة بالوكالة بجامعة الكويت د.سلمان العنزي سفير أستراليا الصديقة لدى الكويت جوناثان غيلبرت، ومسؤولة العلاقات السياسية والاقتصادية بالسفارة لور منصور، في مبنى عمادة شؤون الطلبة.



وأشاد د.العنزي بالعلاقات المميزة بين الكويت وأستراليا الصديقة، وتخلل اللقاء بحث كل ما يتعلق بالمنح الدراسية الطلابية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومنح المرحلة الجامعية التي تقدمها الكويت ممثلة بجامعة الكويت للطلبة، ومدى زيادة التعاون والتبادل الثقافي والطلابي بين الطرفين، فضلا عن التطلع لزيادة المنح المقدمة لدولة أستراليا الصديقة.