بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، أعرب فيها سموه عن خالص التهنئة بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق، سائلا سموه المولى تعالى أن يمتعه بوافر الصحة وتمام العافية وأن يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض، سائلا سموه الباري جلّ وعلا أن يديم عليه موفور الصحة والعافية. كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بنجاح الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة الرياض، والتي تكللت بفضل الله تعالى بالتوفيق والنجاح، سائلا سموه الله عز وجل ان يمتعه بوافر الصحة وتمام العافية، وان يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، وان يديم على سموه موفور الصحة والعافية.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاهاغن خاتشاتريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية أرمينيا الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس فاهاغن خاتشاتريان رئيس جمهورية أرمينيا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا لجمهورية أرمينيا الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.