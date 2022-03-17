طالب نائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد البراك بإلغاء نظام مواعيد استقبال المراجعين في بعض الجهات الحكومية التي لا زالت تطبق هذا النظام.



وقال البراك إنه وبعد عودة قوة العمل بنسبة ١٠٠% في مختلف قطاعات الدولة وبعد انحسار الوباء ومع العودة التدريجية للحياة الطبيعية، يجب استقبال المراجعين بدون مواعيد مسبقة كما كان معمولاً به خلال فترة جائحة كورونا.



وأوضح البراك أن بعض الجهات الحكومية قامت بالفعل بإلغاء هذا النظام بما يتماشى مع الظروف الحالية، مطالباً الجهات الأخرى بتطبيق نفس الإجراءات أسوة بهذه الجهات.



وأضاف البراك أن إلغاء هذا النظام سيساعد المواطنين والمقيمين من إنجاز معاملاتهم بشكل كامل وبدون تعطيل، ما سيسهم بعدم تكدس المعاملات وتقليص فترات الانتظار لإنجازها.