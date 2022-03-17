انطلقت أعمال المؤتمر والمعرض الدولي الثالث لعمليات الاطفاء والمعرض المصاحب برعاية وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود الذي تنظمه المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع شركة «أرامكو» السعودية والرابطة الدولية لرؤساء الاطفاء.



وشاركت الكويت في وفد برئاسة مدير الادارة العامة للاطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد.



وأكد مدير عام الدفاع المدني في المملكة العربية السعودية الفريق سليمان العمرو في الافتتاح ان المؤتمر سيناقش عددا من اوراق العمل التي تنوعت بين الدراسات الاكاديمية والتجارب العلمية والميدانية واستعراض انجع الابتكارات والطرق العلمية المتعلقة بأعمال الاطفاء وتحقيق السلامة.



من جهته، اكد النائب الاعلى للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة بـ «أرامكو» السعودية المهندس نبيل الجامع ان هذا المؤتمر اصبح يمثل منصة عالمية يجتمع فيها القادة والمهنيون من مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والاوساط الاكاديمية للتواصل والنقاش وتبادل المعرفة والخبرات حول افضل الممارسات واحدث الابتكارات التقنية في مجال الاطفاء والاستجابة للطوارئ وادارة الازمات والكوارث.



ولفت الى الهدف لهذا المؤتمر هو تعزيز السلامة والوقاية من الحريق حفاظا على الارواح والممتلكات، مبينا ان السلامة بمفهومها الشامل قبل ان تكون عنصرا اساسيا في تمكين الانتاج هي واجب والتزام اخلاقي.



واشار الى ما تشهده المنطقة والعالم بأسره من تحولات وتطورات متسارعة وما يصاحب ذلك من مخاطر يقتضي من الجميع مؤسسات وافراد التعاون والتكاتف من أجل تعزيز متطلبات السلامة بفكر مستنير وعمل استباقي يركز على ثقافة الوقاية وتوظيف الحلول الذكية والتطوير المستمر للكوادر البشرية والقدرات.



وأفاد الجامع بأن المؤتمر في هذه النسخة سيركز بشكل رئيس على ابراز الأصوات الرائدة للخبراء الاقليميين والدوليين من قوات الدفاع المدني وقادة الاطفاء المتخصصين من داخل المملكة وخارجها.