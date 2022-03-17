هادي العنزي



تربع فريق أكاديمية يوفنتوس على قمة دوري كرة القدم للشابات في نسخته الأولى بعدما حسم أهم مواجهات الجولة السابعة بالفوز على فتيات العيون 1-0 رافعا رصيده الى 15 نقطة، فيما بقيت «فتيات العيون» على رصيدهن السابق بـ 11 نقاط في المركز الثاني.



وفي مباريات أخرى، أحرز فريق شابات جامعة الخليج 3 نقاط مهمة بالفوز على التضامن 2-0، ليرتفع رصيد «الخليج» إلى 9 نقاط في المركز الرابع، فيما بقي رصيد التضامن على حاله 7 نقاط في المركز الخامس، وفي ثالث المواجهات حافظ فريق شابات الاتحاد المدرسي والتعليم العالي على المركز الثالث بالفوز على فريق نادي سلوى الصباح 4-0 رافعا رصيده إلى 10 نقاط، بينما بقي «سلوى الصباح» سادسا وبالمركز الأخير بـ 6 نقاط.



ويعد دوري الشابات لكرة القدم الأول من نوعه في تاريخ الرياضة الكويتية، ويقام من قسمين على أن يتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور نصف النهائي، حيث يلعب الأول مع الرابع والثاني مع الثالث، لتحديد الفريقين المتأهلين إلى المباراة النهائية على لقب الدوري.