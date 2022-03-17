نعى الاتحاد الكويتي لألعاب القوى ببالغ الحزن والأسى أمين سر الاتحاد لاعب منتخب الكويت السابق خالد خليفة الشمري الذي وافته المنية الأربعاء بعد رحلة حياة حافلة بالعطاء في رياضة «أم الألعاب»، حقق خلالها العديد من الإنجازات الكبيرة لمنتخب بلاده ولناديه خيطان.



وقال رئيس مجلس إدارة الاتحاد سيار العنزي في بيان صحافي «إن الراحل كان أحد أبرز نجوم اللعبة خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في منافسات العدو للمسافات المتوسطة، حقق لمنتخب بلاده العديد من الانتصارات في البطولات الخارجية، فضلا عن انه قاد ناديه للعديد من الإنجازات محليا»، مضيفا ان الفقيد مثل منتخب بلاده في أهم البطولات الدولية في اللعبة، وفي مقدمتها مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في مدينة موسكو عام 1980، لافتا إلى ان فقيد الرياضة اتجه بعد اعتزاله للعمل في سلك التدريب محققا نجاحا لافتا، وانتقل بعد ذلك إلى العمل الإداري في الاتحاد اذ شغل منصب عضوية الاتحاد ثم أمينا للسر في المجلس الحالي.