بشرى شعبان

كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الشؤون أحمد العنزي، في تصريح صحافي، موافقة الوزارة على الطلب المقدم من رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية غرب عبد الله المبارك، بشأن تشغيل بعض الفروع في منطقة غرب عبـد الله المبارك بواسطة جمعيـة صباح الناصر التعاونية بصورة موقتة، وذلك لحين انتخاب مجلس إدارة لجمعية غرب عبد الله المبارك.

ووضح أن هذا القرار يأتي من منطلق حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات التي تواجه الجمعيات التعاونية ومساندتها ودعمها وفقا للقانون انطلاقا من دورها الوطني ومسؤلياتها .

واشار العنزي إلى انه وبسبب الظروف الصحية جراء جائحة كورونا وماتبعها من إجراءات احترازية لم تتمكن جمعية غرب عبدالله المبارك بعد اشهارها بموجب القرار الـوزاري رقم ( 59/ت) لسنة 2021 من اجراء انتخاب أول مجلس إدارة للجمعية ومايترتب عليه من استلام منشآت الجمعية لتشغيلها بمـا يخدم سكان المنطقة.