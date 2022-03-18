محمد راتب



أعلنت لجنة تطوير العمل التعاوني التابعة لاتحاد الجمعيات التعاونية في بيان خصت به «الأنباء» انتهاء أعمالها وقد جاء في البيان: إيمانا منا بمكانة العمل التعاوني والدور والتحديات والأهداف التي ينبغي على القطاع التعاوني أن يحققها.



وزادت بأنه وبحمد الله وتوفيقه وبعد جهد وعمل دؤوب من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والتنسيق مع لجنة تطوير العمل التعاوني التي تضم ممثلين من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية فقد حققت لجنة تطوير العمل التعاوني خلال الفترة الزمنية والتي قاربت العامين مجموعة من الإنجازات التشريعية والمجتمعية المختلفة.



وبينت أن اللجنة قامت بإنهاء أعمالها، مستعرضة ما تم تحقيقه وإقراره من أعمال وتشمل إلغاء القرار الوزاري رقم 16/ ت لسنة 2016 المنظم للعمل التعاوني، واستبداله بالقرار الوزاري رقم 46/ ت لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني.



وتابعت: ومن الإنجازات إقرار رحلات العمرة والشاليهات، ووضع أحكام التوظيف وتسكين الوظائف الإشرافية، وزيادة الحد الأقصى لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وإلغاء النص المتضمن جواز استثمار الأسواق المركزية بالجمعيات، وتحديد اختصاصات لجان مجلس إدارة الجمعيات التعاونية.