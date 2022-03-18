

أعلنت شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث تم تعيين سعدون علي رئيسا لمجلس الإدارة خلفا للشيخ مبارك العبدالله، وتعيين الشيخ صباح المحمد بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.



وبهذه المناسبة، قال سعدون علي، في بيان صحافي: «بالنيابة عن مجلس إدارة شركة القرين، أتقدم بجزيل الشكر إلى الشيخ مبارك العبدالله على جهوده المميزة ودوره الفعال كرئيس لمجلس الإدارة منذ تأسيسها في 2005، حيث نهضت الشركة في ظل قيادته لتصبح من أكبر الكيانات الصناعية القابضة في الكويت، وواصلت الشركة النمو خلال مسيرته للوصول الى مركزها الحالي بهيكل استثماري صناعي متنوع ومتكامل بحجم يقارب 7 أضعاف حجمها عند التأسيس».



من جهته، قال الشيخ صباح المحمد: «أشكر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على هذا التكليف، وأتطلع للتعاون معهم في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية للمضي قدما وتحقيق القيمة المضافة على كل الأصعدة بشكل يعزز ويعظم مصالح المساهمين».