انطلق أمس رالي الكويت الدولي 2022 (الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات) من مدينة الكويت لرياضة المحركات تحت رعاية وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى الذي ناب عنه د.صقر الملا، وبحضور رئيس النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية عماد بوخمسين وأمين السر العام للنادي عيسى حمزة.



وتوجه بوخمسين بالشكر للموسى على رعايته الكريمة للرالي، كما تقدم بجزيل الشكر للهيئة العامة للرياضة وعلى رأسها المدير العام حمود فليطح ونائبه د.صقر الملا على الدعم الذي قدماه للنادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية كي تستضيف الكويت هذا الحدث الدولي.



وأضاف: «لا يسعني أيضا إلا أن أشكر المتسابقين المشاركين في الرالي على مشاركتهم وثقتهم باللجنة المنظمة لهذا الحدث الرياضي الدولي، كما لا يمكن أن ننسى ممثلي الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) من حكام ومراقبين، فشكرا لهم على تحملهم مشقة السفر للإشراف على رالي الكويت الدولي»، معربا عن امتنانه لكل المنظمين في اللجان المختلفة على جهودهم الجبارة وحرصهم على إنجاح الرالي.



وتابع: «إننا في النادي الدولي الكويتي لرياضة السيارات والدراجات الآلية على الرغم من حداثة تأسيس النادي منذ 4 سنوات عام 2019 نسعى دائما من أجل تطوير رياضة المحركات في الكويت، ولقد وضعنا العديد من الخطط المستقبلية لتنظيم البطولات المحلية واستضافة بطولات عالمية في الكويت، ونحن واثقون من نجاح هذا الخطط وذلك بدعم الهيئة العامة للرياضة وتعاون الجهات الحكومية المختلفة ذات العلاقة».



وشهد حفل افتتاح الرالي الذي أقيم في مدينة الكويت لرياضة المحركات فقرات مميزة، بدأت بالمؤتمر الصحافي الخاص بالبطولة، ثم فقرة غنائية لفرقة بلال الشامي الشعبية.



كما شهد حفل الافتتاح عرض فيلم قصير عن بطل الكويت للراليات مشاري الظفيري مدته 3 دقائق، يتحدث عن السائق الشاب بطل الكويت والشرق الأوسط على فئة المجموعة (MERC 2) والذي يتصدر قائمة المشاركين الكويتيين الرالي التي تضم كلا من: جاسم المقهوي ومساعده ثامر المطيري، محمد الظفيري ومساعده مبارك الظفيري، يوسف الظفيري ومساعده فارس الظفيري.



وانطلق المتسابقون في الساعة 06:00 مساء، على أن تقام مراحل الرالي التنافسية في المنطقة الجنوبية البرية من الكويت (الجليعة، بنيدر، أم الهيمان، الخيران، النويصيب). وأطلقت اللجنة المنظمة اسمي اثنين من أبطال الرالي الراحلين هما صلاح بن عيدان وغازي الظفيري على مرحلتين من مراحل الرالي، تكريما لهما ولدورهما البارز في تطوير الراليات في الكويت.