الدوحة - فريد عبدالباقي



يحيي فريقا الدحيل والغرافة ذكريات الزمن الجميل، عندما يتواجهان على ستاد خليفة الدولي في الـ 7:00 مساء اليوم، على كأس أمير قطر لكرة القدم في نسخته اليوبيل الذهبي، وهي المواجهة الأولى للفريقين معا في نهائي الكأس، وقد تمكن الفريقان من بلوغ نهائي النسخة الـ 50، حيث جرد الدحيل فريق السد من اللقب بالفوز عليه 3-2 في الدور نصف النهائي، بينما أطاح الغرافة بالوكرة والفوز عليه 4-1 في الدور ذاته.



ويخوض الفريقان النهائي، بطموحات مشتركة لإضافة بطولة جديدة إلى خزائن كل منهما، إذ يتطلع الدحيل إلى إضافة لقبه الرابع بعد فوزه بالبطولة أعوام 2019 و2018 و2016، فيما يعود الغرافة إلى الظهور في المباراة النهائية بعد غياب دام 10 سنوات، منذ موسم 2012.



هذا، ويلتقي فريقا السيلية والخريطيات في الـ 6:30 مساء الغد بستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في المباراة الفاصلة بين صاحب المركز الـ 11 في الدوري (نادي السيلية)، ووصيف دوري الدرجة الثانية (الخريطيات)، حيث سيكون الفائز ضمن أندية الدوري القطري الموسم المقبل، فيما سيلعب الخاسر ضمن أندية الدرجة الثانية.



إلى ذلك، كشف مجلس أمناء جوائز الاتحاد القطري لكرة القدم عن المرشحين لنيل جوائز الأفضل هذا الموسم، من خلال فتح باب التصويت على جوائز: (أفضل مدرب - أفضل لاعب- أفضل لاعب تحت 23 عاما)، والتي شملت أسماء المدرب البرتغالي لويس كاسترو (الدحيل)، والمدرب الإسباني ماركيز لوبيز (الوكرة)، والإسباني خافي غراسيا (السد)، بينما ضمت قائمة أفضل لاعب كلا من المهاجم الكيني للدحيل مايكل أولونغا الذي حسم جائزة منصور مفتاح للهداف برصيد 24 هدفا، والمحترف الإسباني للسد سانتي كازورلا، وزميله بالفريق القطري أكرم عفيف، وضمت قائمة أفضل لاعب تحت 23 سنة كلا من لاعب الغرافة همام الأمين، وزميله بالفريق سيف الدين فضل الله، ولاعب الريان هاشم علي.