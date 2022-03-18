نحو ٥ الآف موظف من أصل 27 ألفاً لم يحدّثوا بياناتهم ومعظمهم من موظفـي المحطات

دارين العلي



استأنف فريق البصمة في وزارة الكهرباء والماء عمله مطلع الأسبوع الجاري في تجهيز المواقع واستبدال أجهزة البصمة القديمة بأخرى جديدة تعمل على نظام بصمة الوجه ونظام البصمة الذكية.



وقالت مصادر مطلعة في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من التركيب في جميع المواقع والتي تبلغ حوالي 170 موقعا بجميع التجهيزات بعد ان تسلمت الوزارة مؤخرا آخر دفعات المواد الخاصة من كاميرات وبطاريات وغيرها.



ولفتت المصادر الى ان هناك معوقات للعمل تتمثل احيانا بتغيير موقع الجهاز داخل الادارة نفسها مما يضطر الفريق الى اعادة ترتيب التمديدات لافتة الى ان الفريق يعمل على تذليل هذه العقبات حيث من المتوقع الانتهاء من جميع المواقع خلال شهرين.



وقالت المصادر ان فريق نظام البصمة يعمل بكامل طواقمه بالاستعدادات اللازمة بالتعاون مع الشركة المنفذة للعقد بوضع خطة الانطلاق والتركيب والتشغيل حيث يستمر العمل في المواقع منذ الانطلاق فترة تمتد من 8 الى 13 ساعة عمل متواصلة من تركيب كامل للمعدات والملحقات.



ولفتت المصادر الى ان الأمر لا يتوقف على اجهزة البصمة فقط، فالمشروع يحتوي على الاجهزة وشبكة كاميرا مرتبطة مع جهاز البصمة وبطاريات رئيسية وبطاريات فرعية للحفاظ على عمل واستقرار الاجهزة وصندوق الشبكة.



وأشارت الى ان نظام الهاتف الذكي جار الانتهاء من بعض اللمسات الاخيرة وانطلاق التجربة حيث تقرر من قبل طاقم العمل رفع مستوى الحماية والأمان لمنع الاختراقات والمحافظة على استقرار المشروع وتنفيذه.



ولفتت الى ان تركيب الاجهزة في المرحلة الحالية يتم التركيز فيها على قطاع الخدمات الفنية والمشاغل الرئيسية في منطقة صبحان وهو يعد من اكبر المواقع حيث يتألف من اكثر من مبنى واكثر من ادارة.



وأوضحت ان الفرق المؤلفة من موظفي وموظفات الوزارة وفنيي الشركة المنفذة تقوم يوميا بالانتهاء من حوالي 4 مواقع مشيرة الى ان المبني الرئيسي للوزارة تم الانتهاء منه في وقت سابق وهو يعمل دون اي مشاكل.



وحول الموظفين ممن لم يحدثوا بياناتهم وفق البصمة الجديدة قالت المصادر ان هناك حوالي 22 الف موظف من اصل 27 الفا حدثوا بياناتهم وأن المتبقي معظمهم من موظفي المحطات الذين سيتم الانتقال الى مواقعهم لأخذ بياناتهم وذلك لحساسية وظيفتهم وعدم تمكنهم من ترك المحطات.