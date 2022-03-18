استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة العالمية يحيى العقيلي سفيرة الجمهورية التركية لدى الكويت عائشة كويتاك، وذلك بمقر الجمعية الرئيسي وبحضور الأمين المساعد للاتصال وتكنولوجيا المعلومات في الجمعية د. عدنان الحداد ورئيس مكتب سوريا وتركيا وليد أحمد السويلم، ومديرة إدارة النشاط النسائي ناهد الرفاعي.



وقد استهل العقيلي اللقاء بالترحيب بالسفيرة التركية والوفد المرافق لها، مؤكدا عمق العلاقات التاريخية والإنسانية التي تجمع الكويت وتركيا.



وأوضح العقيلي أن الجمعية تولي اهتماما كبيرا بمجالات التعاون والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الإنسانية التركية المسجلة لدى الخارجية الكويتية، لاسيما تلك التي تعمل على خدمة اللاجئين السوريين في تركيا، وكذلك النازحون بالمخيمات الحدودية.



من جانبها، أشادت السفيرة التركية لدى الكويت عائشة كويتاك بجهود الكويت الإنسانية في دعم ومساندة الدول المنكوبة، وفي مقدمتهم اللاجئون السوريون في تركيا، مثنية على جهود الرحمة العالمية في مد يد العون والمساعدة للفئات المحتاجة في العديد من المناطق.



وقالت في تغريدة نشرتها على حسابها بموقع «تويتر» لقد زرت جمعية الرحمة العالمية، حيث اطلعت على المشاريع الإنسانية التي تقدمها الجمعية، كما أشارت كويتاك في تغريدتها إلى تكامل الدور الإنساني بين الأفراد والمؤسسات في تركيا والكويت بما يحقق الريادة للبلدين في هذا الميدان.



من جهته، استعرض رئيس مكتب سوريا وتركيا في جمعية الرحمة العالمية وليد السويلم مع السفيرة كويتاك أهم الأعمال والتحركات الإنسانية الكويتية التي قدمتها جمعية الرحمة العالمية دعما للنازحين واللاجئين منذ بداية الأزمة السورية.