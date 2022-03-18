القاهرة - هناء السيد



يشارك رئيس جمعية المحامين الكويتية المحامي شريان الشريان في فعاليات المؤتمر العربي السادس للمحاماة والذي تنظمه الأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم وشورى للمحاماة والتحكيم تحت شعار «المحامون سفراء الاستثمار»، ويستمر على مدى يومين بحضور نقيب المحامين المصريين رجائي عطية، وأستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز السعودية ورئيس مجلس إدارة مركز مكة المكرمة للتحكيم التجاري وشريك أعمال شورى للمحاماة والتحكيم بمدينة جدة د.عمر الخولي، ومسؤول شؤون سياسات واتفاقيات الاستثمار د.معتز حسين وعدد من القانونيين في الوطن العربي.



وصرح أمين عام المؤتمر المستشار وليد عثمان بأن المشاركين أكثر من 80 شخصية من جميع نقابات وجمعيات المحامين العربية والجهات الاستثمارية والغرف التجارية العربية.



وأضاف أن المؤتمر سيتناول دور المحامين مع الشركات الاستثمارية، من بداية النشاط الاستثماري مرورا بمرحلة مزاولة النشاط وحماية حقوق المستثمرين حتى إنهاء النشاط سواء بالتصفية أو بشهر الإفلاس. هذا بالإضافة إلى دور المحامين مع المستثمرين في قطاع سوق المال، حيث يقوم المحامون بدور مهم وحيوي في إدارة صفقات المال من التفاوض عليها حتى إتمام الصفقة.