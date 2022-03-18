هنأ نائب رئيس نقابة العاملين بشركة ايكويت للصناعات البتروكيماوية طارق الفارس الشيخ نواف سعود الصباح بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة البترول الكويتية ونيل ثقة القيادة السياسية.



وأكد الفارس في تصريح صحافي ان الشيخ نواف الصباح جدير بتولي هذا المنصب ويحظى باحترام وتقدير العاملين بالمؤسسة وشركاتها المتعددة، متمنيا له التوفيق في مهام منصبه الجديد.



ودعا الفارس الى الاهتمام بالعنصر الوطني عبر تكويت القطاع النفطي ككل وفتح آفاق أكبر لتعيين الشباب الكويتي الذي يمتلك خبرات وشهادات علمية من أرقى الجامعات العالمية.



ولفت إلى ان دعم شركة ايكويت للتوسع في مشروعاتها محليا ودوليا من شأنه استيعاب تلك القدرات الوطنية الهائلة وفتح آفاق أكبر لتوظيف الشباب الكويتي والقضاء على البطالة، مؤكدا ان الدول تنهض بسواعد أبنائها أولا وقبل كل شيء.