محمد راتب



صرح رئيس لجنة المشتريات في جمعية الوفرة السكنية سليمان ظاهر الرشيدي بأنه سيتم توزيع أكبر سلة رمضانية في تاريخ الجمعيات التعاونية للمساهمين، تحتوي على جميع الاحتياجات الأساسية والاستهلاكية والغذائية وغيرها من المستلزمات، وتتكون من 11 سلة متنوعة بالإضافة إلى 5 كوبونات تبديل سلندر غاز مجاني. وذكر أن السلة الجامعة تضم السلة الرمضانية، والسلة الأساسية، والسلة الاستهلاكية، وسلة المنظفات، وسلة البهارات، وسلة الأواني والأجهزة المنزلية، وسلة الصلاة، وسلة الخضار والفواكه، وسلة المجمدات، وسلة المطاحن، إضافة إلى خروف نعيمي لكل مساهم لديه بطاقة العائلة.



وتابع بأن مجلس الإدارة حرص على توفير هذه السلال في هذا التوقيت بسعر رمزي للغاية يبلغ 5 فلوس فقط في حين تزيد الكلفة الحقيقية للسلال على 300 دينار، وذلك بهدف الوقوف إلى جانب المساهمين في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي شهدتها بعض القطاعات، مؤكدا الاستمرار في تقديم كل ما هو مميز ومفيد لمساهمينا الكرام.