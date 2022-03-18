أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن بلاده ستتمسك باستراتيجيتها القائمة على «صفر» إصابات كوفيد -19، وذلك في وقت يتفشى الوباء في الدولة الأكثر اكتظاظا في العالم بشكل غير مسبوق منذ ظهوره.



وقال شي وفق ما نقلت عنه شبكة «سي سي تي في» الرسمية امس «علينا دائما مواصلة منح أولوية للناس وحياتهم والتمسك بالدقة العلمية وسياسة صفر (كوفيد) الديناميكية ووضع حد لتفشي الوباء في أقرب وقت ممكن».



وفي السياق، بدأت تجارب على مستوى العالم لعقار «نيوكليوزيد» الصيني وهو عبارة عن اقراص تعالج كوفيد-19، يحمل اسم (VV116)، على مرضى كورونا ذوي الأعراض المعتدلة والشديدة، بعد أن ثبت أنه آمن ولا يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة في الاختبارات التي أجريت على الأشخاص الأصحاء.



وأظهر العقار «درجة مقبولة من الأمان وإمكانية تحمل أعراضه» في ثلاث من تجارب المرحلة الأولى، أجريت بين 86 مشاركا يتمتعون بصحة جيدة من نوفمبر 2021 إلى يناير من العام الحالي في شانغهاي، وفقا لدراسة نشرتها دورية «أكتا فارماسيوتيكا سينيكا» الدولية.



وتظهر التجارب البشرية في المراحل المبكرة أيضا أنه يمكن امتصاص أقراص (VV116) بسرعة بعد تناولها عن طريق الفم، ويمكن تناولها على معدة فارغة أو بعد وجبة اعتيادية. ولم يتم الإبلاغ عن أي وفيات أو أحداث سلبية خطيرة.



شارك في تطوير العقار العديد من المعاهد التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم، وشركة «شانغهاي جونشي المحدودة للعلوم البيولوجية»، وشركة «فيجونفيتا المحدودة لعلوم الحياة» في سوتشو.



وتمت الموافقة على إجراء التجارب السريرية للعقار، للمرة الأولى، في أوزبكستان وسمح باستخدامه في علاج مرضى كوفيد-19 ذوي الأعراض المتوسطة والشديدة في البلاد في أواخر عام 2021.



وقال الباحثون في الدراسة، إنه بناء على نتائج تجارب المرحلة الأولى الإيجابية، تقدم العقار إلى تجارب المرحلتين الثانية والثالثة عالميا، لمزيد من تقييم فعاليته وسلامته.



وفي بريطانيا، قالت هيئة تنظيم الأدوية إنها وافقت على علاج لكوفيد-19 من إنتاج شركة أسترازينيكا يستند إلى الأجسام المضادة، للمرضى الذين يعانون من ضعف الاستجابة المناعية فيما يعد خطوة كبيرة في مكافحة جائحة فيروس كورونا.



وذكرت الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أن قرار منح الموافقة على العلاج اعتمدته هيئة الخبراء الاستشارية العلمية المستقلة التابعة للحكومة بعد مراجعة الأدلة.



وحصل مزيج الأجسام المضادة، الذي يحمل اسم إيفوشيلد، والمعروف بـ«كوكتيل استرازينيكا»، على موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة بالفعل لاستخدامه في الوقاية من عدوى كوفيد-19 لدى الأفراد الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة أو لديهم تاريخ من الآثار الجانبية الخطيرة من لقاحات فيروس كورونا.



في غضون ذلك، أعطت الحكومة اليابانية امس الضوء الأخضر لرفع جميع القيود الطارئة المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا المستجد كما هو مقرر، وذلك بدءا من الأسبوع المقبل، بالتزامن مع انخفاض عدد الإصابات الجديدة خلال الفترة الأخيرة.



وأفادت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية بأن طوكيو والمحافظات القريبة منها تشيبا وكاناجاوا وسايتاما من بين 18 منطقة ستشهد رفع حالة شبه الطوارئ بداية من الاثنين المقبل، وتشمل المناطق الأخرى آيتشي وأوساكا وكيوتو.



ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أمس أنه لاتزال هناك فترة انتقالية يتعين على المواطنين خلالها توخي أقصى درجات الحذر من العدوى، مشيرا إلى أن حالة شبه الطواريء، التي تم إعلانها بسبب انتشار متغير أوميكرون، المتحور عن فيروس كورونا، أوجبت على المحافظين بطلب إغلاق المطاعم والحانات مبكرا والتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية.