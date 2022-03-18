«الداخلية»: صلاحية تأشيرة دخول البلاد ثلاثة أشهر اعتباراً من الأحد

محمد الجلاهمة



في خطوة قد تؤشر إلى قرب فتح الزيارات بأنواعها خاصة مع تحسن الوضع الوبائي محليا، أعلنت وزارة الداخلية عن عودة العمل بنظام صلاحية تأشيرات الدخول لمدة ثلاثة أشهر، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني بالوزارة أن تلك الخطوة تأتي في إطار جهود القطاعات الخدمية لتنظيم آلية العمل ومراعاة الصالح العام، مؤكدة ضرورة الالتزام بالنظم والقواعد والإجراءات لتسهيل إنجاز المعاملات.

يشار إلى أن صلاحية تأشيرات الدخول كانت محددة بشهر واحد وهو ما تسبب في عدم تمكن الوافدين الذين استصدرت لهم تأشيرات من الدخول لانقضاء الشهر المسموح خلاله بدخول البلاد.

على صعيد آخر، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف قرارا بمنح الضباط من حملة الحقوق العاملين في المخافر صفة التحقيق في الحوادث.

وقال مصدر أمني: بموجب هذا القرار فإن هؤلاء الضباط المكلفين بالحوادث المرورية البسيطة يمنحون بدلا يعادل نصف راتبهم. من جهة أخرى وفي لفتة إنسانية، أمر الشيخ أحمد النواف بسرعة استخراج جواز سفر لوالدة وشقيق الطفل «البدون» براك حسين الذي يرقد بأحد مستشفيات المملكة العربية السعودية، وذلك لكي تكون الأم والشقيق بالقرب منه والعناية به.