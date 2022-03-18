أسامة أبو السعود



أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني في جميع مراكز دور القرآن الكريم ومراكز الأترجة وحلقات التحفيظ ومراكز السراج المنير. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية د. فهد الجنفاوي: إن جميع هذه المراكز بدأت باستقبال طلبات التسجيل للدراسة منذ بداية الدوام في 6 مارس الجاري، مشيرا إلى أن الدراسة انطلقت فعليا منذ يوم أمس عبر المنصة الافتراضية والتعليم عن بعد.



وحث الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية الراغبين في تلقي العلوم الشرعية وتعلم كتاب الله عز وجل وإجادة تلاوته وترتيله من الرجال والنساء على المبادرة في التسجيل في المراكز واغتنام الأوقات فيما فيه الفائدة والنفع لأنفسهم وأسرهم وأمتهم.



وأوضح: إن هناك مراكز في معظم مناطق البلاد في المحافظات الست، ويدرس فيها آلاف الدارسين والدارسات، مشيرا إلى أن الدراسة لمدة 3 أيام في الأسبوع كما توجد مراكز صباحية للنساء، ومراكز مسائية للرجال والنساء أيضا.



وتابع: إن دور القرآن الكريم ومراكز الأترجة تستقبل عموم الدارسين والدارسات من جميع الفئات العمرية لمن تجاوزوا الخامسة عشرة من العمر، ومراكز السراج المنير لفئة الشباب من عمر 7 سنوات إلى 13 عاما، ومن تلك المراكز حلقات تحفيظ القرآن الكريم ومراكز القارئ الصغير انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم «خيركم من تعلم القرآن وعلمه».



وقال: إن مما تهدف إليه دور القرآن الكريم ومن أولويات الرسالة التي تضطلع بها، نشر الاعتدال والوسطية في الفكر والدعوة وتعزيز العلم الشرعي لجميع شرائح المجتمع، وتعميق التسامح والمحبة بين الأفراد والجماعات، وترسيخ القيم الإسلامية والأخلاقية في المجتمع، بما ينعكس ايجابيا على الأسرة والمجتمع ويساهم في حمايته وصيانته.



وفي ختام التصريح تقدم الجنفاوي إلى جميع العاملين في المراكز من الهيئة التعليمية والإدارية بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة انطلاق الدراسة لهذا الفصل، متمنيا لهم فصلا دراسيا حافلا بالإنجازات ومفعما بالنشاط والحيوية والعطاء مكللا بالتوفيق والنجاح.