نظمت كلية الدراسات التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب محاضرة بعنوان أول عاصفة شمسية تسجل في الكويت ألقاها الأستاذ المشارك في قسم المختبرات بالكلية د. إسماعيل صباح وذلك في مسرح كلية الدراسات التكنولوجية ـ بنات. تضمنت المحاضرة عدة محاور حول تفسير الآيات القرآنية للحقائق الكونية، تأثير المفاعل النووية، العاصفة الشمسية وتأثيرها على كوكب الأرض، تأثير الاشعاعات الناجمة عن العواصف الشمسية على كوكب الأرض كانحراف الأقمار الاصطناعية وتعرض الطائرات وركابها للإشعاع، بالإضافة الى تأثيرها على أنابيب النفط والغاز وزيادة التيار الكهربائي في أسلاك الكهرباء.



حضر المحاضرة عميد كلية الدراسات التكنولوجية د. محمد الحيان وعدد من منتسبي الكلية.