نعى مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح فقيدي الرياضة الكويتية، اللاعب الدولي خالد خليفة الشمري أمين سر الاتحاد الكويتي لألعاب القوى السابق، ومحمود غضبان الرزوقي رئيس نادي القادسية الأسبق.



وقال فليطح: «الفقيدان من قامات الرياضة الكويتية ومشوارهما حافل بالإنجازات على المستوى الفني والإداري وقدما الكثير للرياضة الكويتية من خلال عملهما الإداري، فاللاعب الدولي خالد خليفة ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الآسيوي والدولي باسم الكويت وكذلك محليا باسم نادي خيطان الذي ينتمي له وكان أحد أبرز نجوم ألعاب القوى خلال السبعينيات والثمانينيات، وبعد اعتزاله اللعب اتجه إلى التدريب وحقق الإنجازات ومن ثم واصل النجاح من خلال العمل الإداري ليتولى منصب عضو مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لألعاب القوى ثم أمينا للسر».



وأضاف قائلا: «نفس الأمر للفقيد الفريق ركن طيار متقاعد محمود غضبان الرزوقي رئيس نادي القادسية الأسبق الذي قدم الكثير لنادية خلال فترة تواجده في مجلس الإدارة».



وقدم فليطح التعازي للأسرة الرياضة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة ناديي خيطان والقادسية وأسرة الفقيدين بهذا المصاب الجلل، سائلين المولى عز وجل لهما بالرحمة والمغفرة و(إنا لله وإنا إليه راجعون).