توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على رأس وفد برلماني إلى جزيرة بالي الاندونيسية اليوم للمشاركة في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 144 المزمع عقده هناك خلال الفترة من 19 إلى 24 مارس الجاري.

وكان في وداع الغانم على أرض المطار نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي، وسفيرة جمهورية اندونيسيا لدى دولة الكويت لينا ماريانا.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الغانم كلمة وفد دولة الكويت أمام الجمعية العامة للمؤتمر الذي يعقد تحت عنوان (حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ).

كما يشارك الغانم والوفد المرافق له في الاجتماعات التنسيقية للمجموعات الجيوسياسية العربية والإسلامية والآسيوية لتبادل وجهات النظر حول القضايا التي ستطرح للنقاش وتوحيد المواقف بشأنها.

ويشارك الوفد البرلماني باجتماعات اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد التي ستناقش مواضيع تعزيز السلام الدائم، وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم، ودفع عجلة التنمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة، ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر، ودور البرلمانات في التوفيق بين التدابير الصحية خلال جائحة كورونا والحفاظ على الحريات المدنية.

ويضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كلا من وكيل الشعبة البرلمانية النائب الدكتور عبيد المطيري، وأمين سر الشعبة النائب الدكتور حمد المطر، وأمين الصندوق النائب سلمان الحليلة العازمي، والنواب الدكتور هشام الصالح وناصر الدوسري ومبارك العجمي، وأمين عام مجلس الأمة عادل اللوغاني.