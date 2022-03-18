واردات البلاد تعود إلى مستويات ما قبل «كورونا».. بعد تراجع 1.6 مليار دينار خلال الأزمة

علي إبراهيم

كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» أن مشتريات الكويت من السلع المستوردة تشهد تزايدا بمعدلات ملحوظة، وذلك بعد تراجعها بأكثر من 1.6 مليار دينار خلال أزمة كورونا.

ولفتت المصادر إلى أن عام 2021 شهد تزايدا ملحوظا في الواردات السلعية إلى البلاد على الرغم من أزمة سلاسل الإمداد والتموين عالميا، وكذلك تداعيات متحورات ڤيروس كورونا وهو ما يعني أن الإمدادات السلعية إلى الكويت مؤمنة.

ويظهر الأمر جليا وفق أرقام رسمية، بينت أن حجم السلع المستوردة في الكويت خلال أول 9 أشهر من 2021 تجاوز الـ7 مليارات دينار، مقارنة مع 8.5 مليارات دينار في 2020 كاملا، وهو ما يعني أن واردات الكويت من السلع في طريقها نحو التحسن والعودة إلى مستويات ما قبل كورونا إذ يتوقع أن تتجاوز الواردات السلعية وفقا لحسابات متوسط الإنفاق الشهري على السلع المستوردة إلى ما يفوق 9.5 مليارات دينار.