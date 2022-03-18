سماح جمال

استضاف المركز الاعلامي لمهرجان "أيام المسرح للشباب بدورته 13 " ، د.عبير العميري - المدير الفني لدوري الإبداع الشبابي بالموسم الثالث في جلسة حوارية عن الموسم الثالث لدوري الابداع الشبابي وتصدى لادارة الجلسة رئيس المركز الاعلامي للمهرجان الزميل مفرح الشمري .

وتحدثت العميري عن الدوري قائلة: الهدف من وراء هذا الدوري هو استثمار اوقات الشباب وطاقاتهم بشيء مفيد، واحتضان مواهبهم وتطويرها في مختلف المجالات التي نقدمها في الدوري.

وعن المجالات التي يتضمنها الدوري ذكرت العميري انه يتضمن عدة مجالات منها العلمية مثل "الروبرتات، الرياضيات، البرمجة" بالاضافة المجالات الأدبية وهي

" القصة القصيرة، الرسم، المناظرات، القرآن الكريم".

وتحدثت العميري على التحديات التي واجهها الدوري، فقالت: عندما انطلق الدوري تزامن مع الجائحة وبالتالي حولنا البرنامج لجانب التدريب من خلال الاونلاين ، وفي موسمه الثاني تزامن مع عودة الدراسة واحتجنا هنا لتنسيق مواعيد البرامج وتركيزها على الفترة المسائية لتكون بمثابة النشاط ويتمكن الطلاب من الالتحاق بها والتسجيل فيها .

واشارت العميري إلى تنوع الجهات الراعية للدوري بين القطاع الحكومي مثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ومركز صباح الاحمد للموهبة وإلى جانب بعض الجهات من القطاع الخاص التي ترتبط بالمجالات والتخصصات التي يقدمها الدوري في برامجه.

وحول الفئات العمرية والجوائز التي يقدمها الدوري،قالت العميري: هناك ثلاث فئات عمرية وهي المبتدأ ( من 7 الى 10 سنوات) ومرحلة المتوسطة ( من 11الى 14 سنة) والمرحلة الثالثة ( 15- 18سنة ) وهذه الفئة يكون المجال امامها مفتوح لدخول الى برامج اخرى مثل المبادر المحترف والتي تتنافس على جوائز التميز.

واكملت قائلة: اما الجوائز فالمستوى المتقدم الجوائز للمركز الأول 450 د.ك، المركز الثاني 350 د.ك ، والمركز الثالث 250د.ك ، وجوائز المستوى المتوسط فتبدأ بـ 350د.ك للمركز الاول، المركز الثاني 250 د.ك، والمركز الثالث 150 د.ك.

وفيما يخص المستوى المبتدأ فالمركز الأول 250 د.ك، المركز الثاني 150 د.ك والمركز الثالث 100 د.ك

واشارات العميري إلى ان المشاركين لديهم الفرصة في اختيار المجال وبعد الانتهاء من البرنامج يستطيع الانتقال الى برنامج اخر او التحويل من برنامج لاخر، او حتى الجمع بين اكثر من برنامج ولكن في هذه الحالة يكون الترشح لجائزة واحدة، وتابع قائلة كما ان الاختبارات التي تجريها قبل الدخول لبعض البرامج مثل البرمجة والقرآن الكريم لتأكد من مدى مناسبة المتقدم للبرنامج.

وأكدت العميري على التشجيع والاهتمام الذي يقدمه الآباء لابنائهم وحرصهم على حضورهم لدوري لاكتشاف مواهبهم ومن بعد انضمامهم انا يبدأ دورنا في اكتشاف وثقل مواهبهم بالصورة الصحيحة وتوجيههم للمجالات التي تتماشي مع موهبتهم، وتأهيل الشباب للمشاركة في المسابقات المحلية او العالمية.

وكشفت العميري ان هذا العام لن تكون فيه مناظرات بل ستكون في العام القادم.

وختمت العميري حديثها قائلة: شبابنا موهوبون ويستحقون كل الدعم مننا جميعا ومن وسائل الإعلام ليس في فترة الدوري فقط بل باستمرار، لانهم أصحاب موهبة حقيقية.