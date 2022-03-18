ياسر العيلة

شهدت قاعة «أرينا» بمجمع 360 مساء امس الخميس الحفل الخامس وقبل الأخير من حفلات مهرجان «فبراير الكويت 2022» العودة والتي أحياها كل من النجم ماجد المهندس والنجمة أصالة والنجم مساعد البلوشي وسط حضور جماهيري كبير.

كانت البداية، مع الفنان مساعد البلوشي الذي صعد على خشبة المسرح بعد ان تم تقديمه بطريقة جميلة من قبل مقدما الحفل غادة الرزوقي ومحمد الوسمي وغنى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس، حيث استهل البلوشي وصلته بالأغنية الوطنية «الله يعز آل الصباح»، اعقبها بأغنية «الشوق ولع»، التي أثارت حماس الحضور بشكل كبير، ليقدم بعدها أغنية «مريت» والتي تفاعل معها الجميع وتعالت أصواتهم وتصفيقهم له.

وهذا التجاوب من قبل الجمهور شجع البلوشي على تقديم اجمل ما لديه من أداء وهذا ما شاهدناه عندما غنى «يا طالعين القمر» التي قدمها مساعد عام 2012 وهي من أغانيه المحببة لدى عشاق أعماله، ثم قدم «ورق خسران» التي كانت جواز مرور صوته لقلوب جمهوره، وقدمها بإحساس مرهف للغاية ليشدو بعدها بأغنية «لك علي إني أحبك».

السلطانة

وعقب فقرة البلوشي صعد المذيع محمد الوسمي على خشبة المسرح ورحب بالفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ليعلن الوسمي من خلال كلمات أنيقة ومنتقاة عن الفقرة الثانية من الحفل لسلطانة الفن والحب المطربة أصالة على حد وصفة، لتطل صولا على جمهورها بلوك جديد وفستان ابيض في ذهبي فكانت طلتها طلة سلطانة بالفعل، وبدأت رحلة الطرب والسلطنة بأغنية «سلطان المحبة» التي أحدثت حالة من السعادة بين الحضور الذين امتلأت بهم قاعة «أرينا» لترحب بالجمهور الكويتي قائلة «اشتقتلكم كثير».

وتألقت أصالة في الحفل وقدمت أغنياتها القديمة والجديدة التي صدحت بها خلال هذه الليلة الاستثنائية فغنت «يا مثبت» و«شموخ عزي» و«جرأة» و«غمض عيونك» و«خانات الذكريات» و«اشتقت لك» و«بنت السما» و«حضرة الموقف» و«جابه سيرته» و«لا تخاف من الزمان» و«الصورة» و«عقوبة» و«حنين» و«ذاك الغبي» ليسدل الستار على وصلة رائعة لأصالة، حيث تنوعت أغنياتها ما بين الخليجي والمصري بالاضافة للمواويل التي نالت إعجاب الحضور.

روعة يا الكويت

وفي تمام الساعة الواحدة صباحا صعدت المذيعة غادة بطلة ملوكية رائعة لتقدم آخر فقرات الحفل لبرنس الغناء ماجد المهندس والذي افتتح وصلته الغنائية التي قادها موسيقيا المايسترو مدحت خميس، بأغنية «روعة يا كويت»، أشعل حماس الجمهور بأغنية «الفاتنة» وأعقبها بأغنية «عطشان»، ونال استحسان محبيه، ثم «يهزك الشوق» التي أبهر بها الجميع، وحظي بتفاعلهم الكبير معها.

وتابع المهندس إبداعاته وقدم مجموعة من اجمل ما غنى مثل «انا بلياك» وأمتع الحضور بأغنيته الجماهيري «ناقصك شي» و«لو تزاعلنا» و«واحش الدنيا» و«يلي احبك موت» و«سامحت جرحك» و«لو سال» و«على الذكرى» و«مسیر» و«رفوف الذكريات» و«اهياما» و«هتان» الأغنية التي تجاوز عدد مشاهداتها 100 مليون على يوتيوب، وغنى «قررت اسولف» و«ودعت روحي» و«الدنيا دوارة» ثم عاد للاغاني الوطنية من جديد بأغنية «الكويت الحبيبة» وأعقبها بأغنية «تحبك روحي» و«يا هلا ويا مرحبا» كما غنى «أناديك» بناء على رغبة الجمهور ليسدل الستار على ليلة طربية بامتياز وممتعة.

لقطات

٭ الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي تواجد على الريد كاربت مع نجوم الحفل الثلاثة ورحب بهم وبالزملاء الاعلاميين بشكل راق اعتدنا عليه من ابو فواز.

٭ المطرب مساعد البلوشي كشف عن قرب طرح ألبومه الجديد بالتعاون مع شركة روتانا والذي سيحمل عنوان مساعد البلوشي «2022»، كما اعرب عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا المهرجان الضخم وخص بالشكر الرئيس التنفيذي لشركة روتانا سالم الهندي.

٭ المطربة أصالة كانت «غزالتها رايقة»، حيث ظهرت على ملامحها السعادة وغنت على الريد كاربت لأهل الصحافة والاعلام وردت على جميع أسألتهم واستفساراتهم ومنها اسئلة خاصة لـ «الأنباء» حول ما يتعلق بإطلاق أسماء اغنياتها على مسلسلات للكاتب الكويتي الشاب عبدالله الرومي مثل «تعبت أراضيك» و«بين ايدك» و«حوبتي» وفي رمضان المقبل مسلسل «حضرة الموقف» وقالت ان هذا الشيء يسعدها بالتأكيد وان الكاتب عبدالله الرومي صديق قديم لها وعزيز عليها. وردا على سؤال آخر لـ «الأنباء» يتعلق بزوجها الشاعر فائق حسن وما الذي تغير فيها بعد زواجها منه، ردت (ضاحكة) ان كل شئ فيها تغير للأحسن، ثم غنت مقطع من احدى أغانيها إهداء لزوجها الذي تواجد معها خلال الحفل.

٭ المطرب ماجد المهندس اعرب للصحافيين عن سعادته الكبيرة بالتواجد في الكويت بعد فترة غياب طويلة والالتقاء مجددا مع جمهوره الكبير هنا.

٭ رد البرنس ماجد المهندس على سؤالين «الأنباء» الأول عن سر تكرار وجوده مع المطربة أصالة في الكثير من الحفلات الغنائية؟، حيث قال: أنا احب أصالة جدا وبيننا تناغم جميل بالاضافة إلى ان زوجها صديقي ومدير اعمالي الشاعر فائق حسن، وان شاء يستمر نجاحنا معا. والسؤال الثاني عن أيهما اصعب له تقديم البوم كامل أم ميني البوم فقال: الميني ألبوم أصعب لأن الاختيارت تكون دقيقة جدا نظرا لقلة عدد الاغاني فيه على العكس من الألبوم الكامل الذي يكون فيه المجال اكبر من التنوع في اختيار الأغاني.

٭ هناك جنود مجهولون من فريق شركة روتانا ساهموا بشكل كبير في نجاح الحفلات وخروجها بهذا الشكل الراقي وان كانوا مجهولين للبعض فهم معلومون جيدا لنا، لذلك يجب ان نذكرهم بالاسم، وهم مدير المهرجان ومدير شركة روتانا فرع الكويت محمد الفضلي والمدير التنفيذي للشؤون الفنية بشركة روتانا محمد الهاجري واحمد الهندي واحمد ملك وجاسم ونبيل وآخرون.