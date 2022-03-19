دمشق – هدى العبود



أكدت الفنانة الليبية عائشة الجمل لـ" الأنباء" أنها سعيدة جدا بتواجدها في أحياء دمشق القديمة التي شهدت سلسلة مسلسل باب الحارة الشهير والعديد من الأعمال التي شوهدت على مساحة الوطن العربي , معربة عن سعادتها بتواجدها في تلك الأحياء المفعمة بعبق التاريخ والحضارة .

وتابعت قائلة: نحن اليوم بعاصمة الأمويين ومعنا "الأنباء "بكواليس تصوير مسلسل ( صدر الحكم ) وهو عمل ليبي سوري مشترك، ويعتبر بالنسبة لي العمل الأول الذي أجسد من خلاله سلمى ابنة القاضي المحبة لوالدها، ومن شدة ذلك التعلق والحب حلمت وقررت أن أكون مثل ظله " قاضي عادل جدير بحمل الأمانة الموكلة له لا يستطيع النوم حتى تقر عينه بإحقاق الحق والعدل بين الناس. كنت أساعده في كشف الحقائق، وأخرج معه في مهماته بزي تنكري كي لا يكتشفني أحد. " أستطيع أن أوجز أنني تقمصت شخصيتين ابنة القاضي الراقية، وثلاث شخصيات تتنكر احداها بزي فتاة فقيرة وغجرية متسولة، ولن أكشف أكثر لأن التفاصيل التي ستشاهدونها على فضائيات رمضان المبارك شيقة وجميلة ممزوجة بعبق ياسمين دمشق ودفء وحرارة استقبال الفنانين السوريين والشعب السوري الذي كان لنا شرف لقائه، ويعتبر مسلسل صدر الحكم عملا كوميديا تاريخيا وتجربة جديدة من إنتاج الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون برئاسة البيوضي..

ومن أبرز الفنانين الفنان الليبي القدير يوسف الغرياني والممثل واصف الخويلدي، ومن سوريا القديرة وفاء موصلي والفنان زهير عبد الكريم، رضوان قنطار، جمال العلي، هدى شعراوي، وتم تصوير أحداث المسلسل بحواري دمشق القديمة، ومازالت عمليات التصوير مستمرة. وتصدى للإخراج علي الجالي، ومن تأليف الكاتبة السورية بشري عباس.

وردا على سؤال يتعلق بإقبال الشركة الليبية على الانتاج في سوريا قالت بداية الكاتبة بشرى عباس سورية والأعمال السورية مشاهدة على مساحة الوطن العربي ومحببة وتلقى مشاهدة واسعة وإقبالا كبيرا، كما ان هدف الشركة هو التوجه لفتح آفاق وبوابة جديدة للفنون والخيالة والمسرح على مستوى الوطن العربي ..

ماذا عن مسلسل السرايا ؟

جسدت فيه دور فتاة يهودية فقيرة تتكلم لهجة اليهود، وهي لهجة مختلفة عن اللهجات العربية، وتشاء الظروف ان أصبح شقيقة الملكة داخل السرايا.. شاركني في المسلسل الفنانة إيباء حملي والفنان القدير معز التومي والفنان جمال الساسي من تونس وجمال المداني والنجمة لبنة عبد الحميد. ومسلسل السرايا شبيه بالمسلسل التركي حريم السلطان وحاليا تلقيت أكثر من عرض درامي وسينمائي ومسرحي بتونس ومصر لكن الوقت كان متضاربا مع تلك الأعمال، وأنا شخصيا أفضل التلوين من خلال عملين والظهور بشخصيتين مختلفتين، من اجل ان يكتشفني الجمهور أولا، كما أنني بحاجة لاكتشاف نفسي خاصة أنني أصور ما بين تونس ومصر وليبيا وحاليا بسوريا .

ما رأيك بالأعمال العربية المشتركة ؟

بصدق أتمنى ان تكون جميع الأعمال شاملة لكافة فناني الوطن العربي، وأتمنى أن يكون هناك تعاون خليجي ليبي تونسي سوري، فأنا أعشق الفنانة حياة الفهد وسالم النبهان والمرحوم عبد المحسن عبد الرضا ملك المسرح فأنا اعشق مسرحياته، فدولة الكويت أعطت الفن دعما كبيرا من خلال شركات فنية عملاقة بالإضافة إلى النص الجيد، من هنا استطاعت ان توجد لها مكانا في المقدمة فنيا على مستوى الوطن العربي .

إلى أي مدى تأثرت الفنانة الطبيبة عائشة الجمل بالفن الليبي والتونسي، وهل كان للأحداث الليبية آثار سلبية على الفن الليبي؟

مع الأسف تأثر بشكل كبير، فالحرب تقتل الإبداع والطموح والراحة، وأستطيع أن أقول من خلال" الأنباء" الحرب تقتل الحياة وتغتالها.

ما هي الأعمال التي تستهوي الفنانة الجمل ؟

أحب الدراما والسيتكوم، لكن المنوعات صراحة لا تستهويني.

هل تزودين "الأنباء" بلمحة عن حياتك ؟

ولدت من أب ليبي وام تونسية. عائلتي قدمت لي كل سبل الحياة الكريمة منذ طفولتي. تنقلت للعيش بين حضارتين ببلدين متجاورين لا يختلفان كثيرا، لكن لا بد من تواجد فوارق، فاكتسبت كل ما هو جميل من البلدين والعائلتين اللتين انتمي إليهما .. كنت مولعة بالمسرح منذ طفولتي، أمثل مع صديقاتي على مسرح المدرسة وتابعت في المرحلتين الإعدادية والثانوية، كما كنت مولعة بالرقص والغناء، مثلت قصة سانريلا، وليلة والذئب على مسرح المدرسة .

وأعلن ان الفن هوايتي، علما أنني طبيبة تخدير وإنعاش تخرجت في الجامعة الكندية، وأنا حاليا اخترت الفن وأدعو الله أن أوفق .. وسبب نجاحي فنيا ان أهلي كانوا سندا ومصدر قوة لي منذ بداياتي وتركوا لي حرية الاختيار .