صدر مرسوم بتجديد تعيين حمود فليطح مديرا لهيئة الرياضة، وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يُجدد تعيين حمود فليطح بشار الشمري - في وظيفة مدير عام الهيئة العامة للرياضة - بالدرجة الممتازة - لمدة أربع سنوات اعتبارا من 2022/1/10.



مادة ثانية: على وزير الدولة لشؤون الشباب تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.

.. وماجد العازمي نائباً لمدير بيت الزكاة

صدر مرسوم بتجديد تعيين ماجد العازمي نائبا لمدير بيت الزكاة، وجاء في المرسوم:



مادة أولى: يجدد تعيين ماجد سليمان مطلق العازمي - في وظيفة نائب مدير عام بيت الزكاة - بدرجة وكيل وزارة مساعد - لمدة 4 سنوات اعتبارا من 21/2/2022.



مادة ثانية: على وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية.