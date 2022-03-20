الفرع الجديد في «سدف مول» صمم بأحداث الديكورات ويضم جميع منتجات «بست اليوسفي» الحديثة

عروض حصرية وخدمات خاصة من «بست اليوسفي» للمستهلكين بمناسبة افتتاح المعرض الجديد

أفضل الخدمات للمستهلكين من حيث نوعية المنتجات وجودتها بجانب خدمات التركيب والصيانة ما بعد البيع

عبدالله الراكان



أعلنت شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده عن افتتاح معرض بست اليوسفي للإلكترونيات رقم 3 في منطقة الجهراء وتحديدا في شارع «سعد بن مضهي»، والذي يعتبر من أحدث معارض بست للإلكترونيات، لينضم إلى سلسلة معارض «بست اليوسفي» المنتشرة في الكويت.



وذكرت الشركة أن افتتاح معرضها الجديد يأتي ضمن إطار السياسة التوسعية التي تنتهجها من أجل تقديم خدماتها للعملاء بسرعة ومرونة، ولتوفير وقتهم وجهدهم وتلبية احتياجاتهم، ليصبح عدد فروع بست اليوسفي 21 فرعا تغطي معظم مناطق الكويت وأيضا للعمل على إرضاء عملائها بإتاحة أفضل وسائل وأماكن التسوق الممكنة، حيث تسعى شركة بست من خلال التوسع في عدد معارضها المتاحة أمام الجمهور إلى تعزيز الخدمة وتوفيرها إلى أكبر قاعدة ممكنة من العملاء. وكانت شركة اليوسفي قد افتتحت الفرع الأول من معارض بست اليوسفي للإلكترونيات في منطقة حولي سنة 2009.



وأكد نائب أول رئيس مجلس الإدارة في الشركة د.عادل اليوسفي، حرص الشركة على توفير أفضل الخدمات بأسلوب مبتكر ومميز يناسب متطلبات العملاء وأضاف أن شركة بست اليوسفي للإلكترونيات مازالت تملك خططا مستقبلية لافتتاح معارض مماثلة في المستقبل سوف يتم الإعلان عنها قريبا، وذلك تماشيا مع سياسة الشركة لإرضاء أكبر عدد من زبائنها الكرام.



وقد أصحبت شركة عيسى حسين اليوسفي وأولاده، من خلال شبكة شركات التجزئة الخاصة بها وسمعتها الجيدة، أصبحت بلا شك الشريك المفضل للعديد من العلامات التجارية العالمية التي ترغب في طرح منتجاتها في السوق الكويتي.



وفي تصريح لـ «الأنباء» على هامش الافتتاح، قال المدير العام للشركة وائل ديب: إن الفرع الجديد في «سدف مول» يعتبر أكبر فرع في الجهراء وهو ضمن 3 أفرع لبست اليوسفي في هذه المحافظة، مشيرا إلى أن لبست اليوسفي تاريخ طويل مع أهالي الجهراء.



وذكر أن المعرض الجديد صمم بأحداث الديكورات ويحتوي على جميع منتجات بست اليوسفي الحديثة، مضيفا انه بمناسبة افتتاح المعرض الجديد ستكون هناك العديد من العروض الخاصة والخدمات للمستهلك، منها خدمة الأقساط المميزة التي تصل إلى 4 عروض، حيث باستطاعة المستهلك اختيار القسط من خلال الباقة التي يريدها من الأقساط وهذه الميزة حصرية لدى «بست اليوسفي».



وأشار ديب إلى أن «بست اليوسفي» سيقدم لسكان الجهراء أفضل خدمة مباشرة للمستهلكين من حيث المنتجات والجودة وأيضا الخدمة ما بعد البيع والصيانة والتركيب.