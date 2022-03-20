أعلن بنك برقان مؤخرا عن حملته التي ينظمها بالتعاون مع تطبيق ديليفرو، والتي تأتي بعنوان: «قهوتك علينا كل يوم أحد»، حيث ستتيح لعملاء البنك من حاملي البطاقات الائتمانية طلب قهوتهم المفضلة من خلال تطبيق ديليفرو كل يوم أحد والحصول على خصم بقيمة دينارين للطلب الواحد خلال مدة الحملة التي تستمر ستة أشهر.



تأتي هذه الحملة بالتنسيق مع تطبيق ديليفرو، الذي يعد واحدا من أشهر تطبيقات طلب الأطعمة والمشروبات في الكويت، وسيحصل العملاء خلال الأشهر الستة على امتياز الطلب بالشكل المذكور من خلال أفضل عشر مقاه في الكويت، ويهدف البنك باختياره هذا إلى تقديم أفضل تجربة ترتقي لمعايير البنك وترضي أذواق عملائه.



من جانبه، صرح ساكت جاجو، رئيس إدارة البطاقات - الخدمات المصرفية بهذا الصدد قائلا: لطالما كان تزويد عملائنا بقيمة مضافة - سواء من خلال الخدمات أو المنتجات أو العروض - تشكل أولوية ضمن خطط الأنشطة التي نعمل عليها، ومن هذا المنطلق رغبنا بمشاركة عملائنا أمتع لحظاتهم. وأضاف: هذه المبادرة تعتبر لفتة بسيطة نرغب بإبدائها لعملائنا، ومما لا شك فيه ستكون واحدة من مبادرات أخرى عديدة في المستقبل. هدفنا دائما تقديم خدمات إضافية متجددة للعملاء، مما سيترك تأثيرا إيجابيا أكبر عليهم.