تصدر السائق الكويتي مشاري الظفيري مع مساعده الملاح القطري ناصر الكواري الترتيب العام المؤقت للرالي مع نهاية اليوم الأول من المنافسات التي جرت أمس الأول الجمعة.



وفاز الظفيري، في سيارة شكودا «فابيا آر 2 إيفو»، بالمرحلتين الثانية والثالثة، وتقدم للمركز الأول مع انتصاف اليوم، واستعادها مع تعرض السائق القطري ناصر بن صالح العطية لانثقاب في الإطارات في المرحلة السادسة، ليتقدم بالتالي الكويتي بفارق 15.7 ثانية على أقرب مطارديه مع نهاية اليوم الأول للرالي.



وبدا أن ناصر بن صالح، مع الملاح الفرنسي ماتيو بوميل، سيحققان أفضلية ضئيلة مع انتهاء اليوم، لكنهما اضطرا إلى التوقف وتغيير إطار مثقوب في الأمام في المرحلة الخاصة الأخيرة، وخسرا أكثر من دقيقة نتيجة لذلك.



وفاز ناصر، في سيارة فولكس واجن «بولو جي تي آي»، بمرحلتين خاصتين من أصل ثلاث مراحل في مرحلة ما بعد الظهر، لكنه عانى في المراحل الصباحية بعد تعرضه لثقبين بطيئين، حيث يحتل الآن المركز الرابع في الترتيب العام، وأمامه معركة لخوضها في المراحل المتبقية يوم السبت.



وسجل السائق القطري عبدالعزيز الكواري، وملاحه الإيرلندي جيمس فولتون، أسرع توقيت في المرحلة الافتتاحية، لكنه تعرض لانثقاب في الإطارات، كلفهما وقتا ثمينا، أنهى الكواري اليوم في المركز الثالث بفارق 13.1 ثانية خلف صاحب المركز الثاني مواطنه خالد السويدي، وملاحه البرتغالي هيوغو ماغاليش. كان الفائز بلقب الرالي في 2012 الأسرع في المرحلة الخاصة السادسة، كما انه وضع جيد للمنافسة على مركز متقدم في مراحل يوم السبت.



وأنهى السائق الكويتي محمد الظفيري، المنافس في فئة «ميرك 2»، مع ملاحه الكويتي مبارك الظفيري، المركز الخامس في الترتيب العام المؤقت، في سيارة ميتسوبيشي «لانسر إيفوليوشن 10»، حيث يتصدر الفئة المخصصة لسيارات الإنتاج التجاري بـ 4 دقائق و56.7 ثانية.



وفي وقت احتل السائق القطري ناصر بن خليفة العطية، وصيف بطل البطولة في العام 1993، اليوم الاول المركز السادس في سيارة فورد «فييستا آر 5»، يشرف عليها مؤسسة «موتورتيون» اللبنانية، ويجلس الملاح الإيطالي جيوفاني بيرناكيني إلى جانب بن خليفة.



وأكمل السائقون الكويتي جاسم المقهوي والأردنيان شادي شعبان وعيسى أبو جاموس قائمة السائقين الذين وصلوا لخط نهاية مراحل اليوم، في المراكز السابع والثامن والتاسع على التوالي. بينما أدت مشكلات المحرك إلى انسحاب السائق الأردني إيهاب الشرفا، متصدر الترتيب العام المؤقت لفئة «ميرك 2»، وواجه السائق العماني زكريا العامري مشكلة في علبة التروس، وعانى السائق العماني عبدالله الرواحي من هبوط قاسي على السيارة بعد قفزة بسرعة عالية، ما أدى إلى تضرر في مقدمة السيارة، وكسر المبرد في سيارة شكودا «فابيا آر 2 إيفو».



وبدأ السباق بتقدم عبدالعزيز الكواري بفارق 1.6 ثانية على ناصر بن صالح العطية في المرحلة الافتتاحية بطول 17.70 كيلومترا، حيث أخفق في إنهائها كل من يوسف الظفيري وإيهاب الشرفا (بسبب عطل في المحرك). وأنهى عبدالله الرواحي ومشاري الظفيري المرحلة في المركزين الثالث والرابع، وكان محمد الظفيري الأسرع في «ميرك 2».



وحملت المرحلة الخاصة الثانية اسم سائق الراليات الكويتي الراحل صلاح بن عيدان، وطولها 20.65 كيلومترا، وسجل مشاري الظفيري أسرع وقت في مشاركته الأولى في سيارة شكودا «فابيا» تصنيف «آر سي 2». وتغلب الظفيري على ناصر العطية بعشر من الثانية، لكن ناصر انتزع الصدارة بـ 3.2 ثوان. انسحب زكريا العامري بسبب مشكلات في علبة التروس، وتعرض الكواري لانثقاب في الإطارات بعد 14 كيلومترا، وتأخر 14.5 ثانية عن الفائز بالمرحلة.



كما حملت المرحلة الخاصة الثالثة اسم سائق الراليات الكويتي الراحل غازي الظفيري، وطولها 20.73 كيلومترا، وسجل مشاري الظفيري مجددا أسرع توقيت، وتقدم بـ 4.6 ثوان، وليقلص الفارق بمقدار 1.4 ثانية عن ناصر في الترتيب العام المؤقت مع الوصول لمنطقة الصيانة في مدينة الكويت لرياضة المحركات، استفاد مشاري من تعرض ناصر لانثقابين بطيئين في الإطارات، الذي أخذ معه إطار احتياطي واحد. وسجل ناصر بن صالح أسرع توقيت في المرحلة الخاصة الرابعة، وكان أسرع بتسع ثواني من توقيته في المرحلة الصباحية، وتقدم بـ 6.9 ثوان على مشاري، بينما سجل خالد السويدي ثاني أسرع توقيت وحافظ على مركزه الثالث، ومتأخرا 11.9 ثانية عن مشاري. وكان العطية أسرع بسبع ثوان في المرحلة الخاصة الخامسة، وتمكن من زيادة تقدمه على مشاري إلى 9.2 ثوان. لكن كانت هناك دراما لحامل اللقب موسم 2021 في المرحلة الأخيرة، توقف لتغيير الإطار بسبب ثقب في الإطارات الأمامية، وخسر 74 ثانية أمام خالد السويدي، الفائز بالمرحلة، وتراجع ناصر إلى المركز الرابع في الترتيب العام، وهكذا تقدم مشاري الظفيري للمركز الأول، وتصدر الترتيب العام لرالي بلاده بفارق 15.7 ثانية عن أقرب منافسيه.