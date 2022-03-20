اختتم نادي الطموح الكويتي مشاركته في اكسبو دبي 2020 التي استغرقت 9 أيام نجح خلالها في تقديم صورة مشرفة وحضور مميز لرياضة الأشخاص ذوي الإعاقة بالكويت، وحظيت إبداعات شباب وفتيات الطموح في العروض واللوحات الفنية والتوعوية والرياضية بتفاعل وإعجاب الجمهور والرواد، وأضافت رونقا مفعما بالحس الوطني إلى الجناح الكويتي لاسيما ان المشاركة تزامنت مع احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية.



وشارك نادي الطموح في الملتقى العالمي الذي مثل اكثر من 190 دولة بوفد ضم 34 من اللاعبين واللاعبات والمدربين والإداريين ترأسته رحاب بورسلي رئيس مجلس إدارة نادي الطموح والمدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي.



واشتملت المشاركة على تقديم عدد من العروض كان أبرزها العرض الموسيقى المسرحي الوطني بإشراف طلال العسعوسي تخللته قصيدة «افرحي يا كويت بالعيد المجيد» للشاعر سعود عبدالعزيز المخلد وعروض فن التراث الشعبي، والتي صدح فيها أبناء الطموح ـ بمغازل الخير ـ يالا دانه ـ غزير الماي يا جويرة ـ غفار الزلة ـ وهنا هنا اصبح المجد لنا، بالإضافة إلى العرض التوعوي المسرحي الذي قدم رسالة توعوية عن أهمية الرياضة والتغذية السليمة لحياة الإنسان ومضار الاستخدام السيئ للأجهزة الإلكترونية.



ومن ابرز ما قدمه أبناء الطموح على مدى المشاركة، عروض لعبة البوتشي وهي احدى الرياضات المعتمدة في الأولمبياد الخاص وأقيمت بمشاركة لاعبي ولاعبات الطموح مع مرتادي وجمهور الاكسبو، وفاق الإقبال عليها كل التوقعات وجسدت صورة حية للدمج الاجتماعي من خلال النشاط الرياضي المشترك للاعبين ذوي الإعاقات الذهنية والأشخاص من غير ذوي الإعاقة.



وأعربت رئيسة مجلس إدارة نادي الطموح ورئيسة الوفد رحاب بورسلي عن سعادتها بنجاح المشاركة، وثمنت تهنئة وإشادة وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين خلال زيارته لاكسبو 2020 ووكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي المفوض العام لإكسبو والوكيل المساعد فيصل المتلقم نائب المفوض والمسؤولين في الإمارات بالعروض التي قدمها نادي الطموح في تقديم صورة مشرفة حظيت بتقدير واحترام الجميع لرياضة ذوي الإعاقة الكويتية، وقدمت الشكر لكل الجهود التي ساهمت في إنجاح المشاركة وخصت الهيئة العامة للرياضة واللاعبين وأولياء الأمور الذين حرصوا على مصاحبة أبنائهم والجهازين الفني والإداري وجناح الكويت في اكسبو 2020.



من جانبها، قالت نائب رئيس مجلس إدارة نادي الطموح هدى الخالدي إن أبناء وبنات الطموح قدموا مستوى من التميز والإبهار والالتزام يدعو للفخر والاعتزاز، ويحفزنا لبذل المزيد من الجهد في الإعداد والتدريب لمواصلة مسيرة التألق والإنجاز.