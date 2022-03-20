الغانم: توقيع الاتفاقية خلال أيام والكويت أكبر المستفيدين من المشروع

كشف المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية مروان عبدالله ثنيان الغانم عن تفاصيل مشروع تطوير منظومة الربط الكهربائي والربط بشبكة جنوب العراق، والتي من المتوقع أن يتم توقيع اتفاقيتها خلال الأيام القليلة القادمة مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأوضح الغانم أن المشروع الذي سيتم تمويله من جانب الصندوق الكويتي مع كل من صندوق قطر للتنمية وهيئة الربط الكهربائي أيضا، له منافع فنية واقتصادية كبيرة، حيث سيزيد المشروع من قدرة وكفاءة الشبكات الكهربائية للدول الأعضاء في الهيئة بالإضافة إلى تعزيز الشبكات الكهربائية الوطنية لدى دول الخليج وزيادة اعتماديتها لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات.



وأضاف مدير عام الصندوق أن الكويت تعد من أكبر المستفيدين من هذا المشروع، حيث سيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت بحوالي 2500 ميغاوات وهذا سيزيد من اعتمادية الشبكة الكهربائية الكويتية وسيرفع كفاءتها التشغيلية، كما سيكون للمشروع منافع للشبكة في جنوب العراق، حيث سيتم تزويدها بقدرة كهربائية يعتمد عليها لا تقل عن 500 ميغاوات لتلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في جمهورية العراق.



وذكر الغانم أن المشروع الذي سيموله الصندوق بقرضين قيمة كل منهما 35 مليون دينار كويتي، يتكون من أعمال إنشاء محطة ربط جديدة ضمن منظومة الربط الخليجي في محطة الوفرة في الكويت على مساحة تبلغ نحو 62 ألف متر مربع وعلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلو فولت ثنائي الدائرة بطول 255 كيلو مترا لربط المحطة الجديدة بمحطة تحويل الفاضلي في المملكة العربية السعودية وعلى تمديد خطوط نقل هوائية جهد 400 كيلو فولت ثنائي الدائرة من محطة الوفرة إلى محطة الفاو في جنوب جمهورية العراق والتابعة لوزارة الكهرباء العراقية بطول نحو 295 كيلومترا.



وقال الغانم إن المشروع سيساهم في تحقيق أجزاء من أهداف التنمية المستدامة ومنها الهدف الثالث الخاص بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الرابع المتعلق بالتعليم الجيد، والهدف السابع المختص بتوفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة، والهدف الثامن الخاص بتوفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والهدف التاسع المتعلق بالصناعة والابتكار والنية التحتية، بالإضافة إلى الهدفين الحادي عشر والسابع عشر حول توفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة وعقد شراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



الجدير بالذكر أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي شركة مساهمة خليجية أنشئت في تاريخ 29 يوليو 2001 ومقرها مدينة الدمام وهي مملوكة لدول مجلس التعاون الخليجي، ويتمثل نشاطها الرئيسي في ربط الشبكات الكهربائية بين دول المجلس.