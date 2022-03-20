الدوحة - فريد عبدالباقي



أنقذ الدحيل موسمه بالحصول على لقب كأس أمير قطر لكرة القدم في نسخة اليوبيل الذهبي بعد فوز كاسح على الغرافة بنتيجة 5-1، في المباراة النهائية التي جرت بينهما مساء أمس على ستاد خليفة الدولي، اذ سجل الخماسية كل من أدميلسون، ومايكل أولونغا والمعز علي، وفرجاني ساسي، وعبدالرحمن محمد في الدقائق (5 و18 و52 و58 و85)، فيما سجل هدف الغرافة الوحيد أحمد علاء في الدقيقة (53).



وبذلك رفع الدحيل غلته في عدد البطولات بعد أن حقق اللقب الرابع له.



وقبل انطلاق المباراة وبمناسبة النسخة الـ50 للبطولة، قام نجم النادي الأهلي السابق محمد غانم الرميحي بإهداء أمير قطر أول ميدالية لبطولة الكأس التي كانت في النسخة الأولى عام 1972-1973 على ستاد الدوحة التاريخي من خلال لقاء جمع الأهلي والريان وانتهت بفوز الأهلي 6-1.



وقد حرص الاتحاد القطري لكرة القدم على وضع شعارات الأندية الفائزة بلقب كأس أمير قطر، على مدى 50 عاما وعدد مرات الفوز وهي أندية الأهلي وقطر والسد والعربي والريان والغرافة وأم صلال والدحيل.



كما شهدت اللحظات الأولى من اللقاء نقل الثواني الأولى من المباراة عبر شاشات التلفاز من خلال تقنية «الأبيض والأسود» التي كانت حاضرة في الزمن الجميل الذي شهد الانطلاقة الأولى لهذه البطولة، وذلك لمدة 50 ثانية كاملة في إشارة إلى رقم النسخة الحالية من الكأس التي انطلقت لأول مرة في سبعينيات القرن الماضي.