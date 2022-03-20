محمد الجلاهمة



سجلت في مخفر شرطة العدان قضية نصب واحتيال فيما وجه محقق المخفر رجال المباحث بضبط المدعى عليه وذلك بالتزامن مع فشل جميع محاولات التواصل معه هاتفيا.



وبحسب مصدر امني فإن وافدا سوريا مسنا قال انه تعرض للنصب والاحتيال من قبل ايراني قدم رقم هاتفه، وأضاف انه اتفق مع الايراني على بيع عدد 2 جرافة وبعد تسلمه 7300 دينار توارى عن الانظار.



من جهة اخرى، سجلت في مخفر شرطة الروضة قضية اتلاف عمدي وسب وقذف وذلك بعد ان تقدم مواطن من مواليد 2003 وأفاد بأنه تعرض للسب والإتلاف المتعمد لمركبته من قبل مركبة رباعية قدم رقم لوحتها وجار استدعاء المدعى عليه للتحقيق استنادا الى بيانات المركبة التي سجلها المبلغ في القضية.