محمد الجلاهمة



قال مصدر أمني لـ «الأنباء»: إن قاتل الأسرة الكويتية (الأب والأم والفتاة) في منطقة العارضية مطلع الشهر الجاري استخدم قميصه الأحمر والذي التقطت له صور به خلال تمثيله للجريمة كأداة لشنق نفسه، لافتا الى ان ادارة السجن المركزي أبلغت عمليات الداخلية في التاسعة و13 دقيقة مساء يوم الاربعاء الماضي بأن فينكا يتسو بلالا الهندي، وهو من مواليد 1983، عثر عليه معلقا على سرير نظام دورين، عبر قطعة قماش حمراء اللون ملفوفة حول عنقه. وذكر المصدر ان القاتل والمنتحر في الوقت نفسه كان يقيم داخل السجن العمومي، وتحديدا في السجن رقم 3 جناح الاول زنزانة رقم 16.



وأكد المصدر ان واقعة انتحار قاتل الاسرة الكويتية داخل محبسه لن تمر مرور الكرام، وهناك اجراءات سوف تتخذ حيال عسكريين او ضباط داخل السجن المركزي، حيث انهم قد قصروا في اداء مهام عملهم، لافتا الى انه كان من الاجدى ان يتم وضع اساور حديدية في احدى يدي المتهم.



وأضاف المصدر: ما حدث يشير الى وجود ثغرة استغلها القاتل، وهناك خطوات سوف تتخذ لعدم تكرار ما حدث مرة أخرى.



يشار الى ان وزارة الداخلية أصدرت بيانا اكدت من خلاله ان النيابة العامة فتحت تحقيقا في الواقعة.