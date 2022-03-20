عادل الشنان



أكد نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون العلاقات العامة والخدمات، المتحدث الرسمي للمؤسسة عمر الرويح عن بدء توزيع شهادات لمن يهمه الامر الخاصة بالضواحي الاربعة في مدينة المطلاع السكنية ومشروع خيطان الجنوبي، والموجهة الى كل من بنك الائتمان وبلدية الكويت بتاريخ 3 ابريل المقبل عبر تطبيق «سهل» الحكومي، مؤكدا ان المواطنين المعنيين لن يحتاجوا الى مراجعة المؤسسة العامة للرعاية السكنية او فروعها بهذا الشأن، وما يتوجب عليهم فقط هو التقديم عن طريق تطبيق «سهل»، واستلام الشهادات عبر التطبيق ايضا، وستقوم المؤسسة بنشر مواعيد التقديم لجميع المواطنين في المطلاع وخيطان الجنوبي، ليعلم كل مواطن موعد تقديمه، ويبدأ اجراءاته عبر تطبيق سهل الحكومي.