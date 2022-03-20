عبدالكريم العبدالله



قال استشاري الامراض الباطنية د.غانم السالم، إنه لوحظ مؤخرا وجود متحور جديد من فيروس كورونا المستجد يجمع بين جينات المتحور «دلتا» والمتحور «أوميكرون» ويحمل بعض خصائصهما. وذكر د.السالم، في تصريح لـ «الأنباء»، أن أعراض الحالات المصابة بهذا المتحور لا تختلف عما نعرفه من أعراض الإصابة بـ «كوفيد-19»، حيث لوحظ في بعض الحالات أن البروتين الشوكي ينتمي للمتحور «أوميكرون» وجسد الفيروس ينتمي للمتحور «دلتا».



وأفاد بأن هذا التحور والاندماج بين المتحورات الفيروسية متوقع بسبب نشاط وانتشار الفيروس حول العالم، حيث تم رصد هذا المتحور في أوروبا وأميركا، مبينا أن الدراسات تدل على ان التطعيم قادر على توفير الحماية من هذه الفيروسات وتقليل الأعراض عند الإصابة بالمتحور الجديد.



وأكد أن أن حالات الاصابة بـ «أوميكرون» في الكويت مازالت تحت السيطرة وتنخفض تدريجيا، وذلك يعود الى سرعة تجاوب الناس مع التطعيم والإقبال عليه.