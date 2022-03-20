بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسعادة، يقام مساء اليوم حفل تكريم الفائزين من القطاعين الحكومي والخاص بجائزة الادارة السعيدة الأولى الذي تنظمه جمعية السعادة والايجابية الكويتية بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية تحت شعار «السعادة الوظيفية وجودة الحياة».



وأكدت رئيسة جمعية السعادة والإيجابية الكويتية المستشارة نجاة الحشاش، أن السعادة الوظيفية ترتبط مباشرة بزيادة الانتاجية وتحسن الأداء للموظفين، وهو ما يسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد والارتقاء بعملية التنمية في كل المجالات الفكرية والتربوية والعلمية والاجتماعية والسياسية وتحقيق «رؤية كويت جديدة 2035»، مشيرة الى ان جائزة الادارة السعيدة تؤسس في نسختها الأولى للتركيز على القيم والمبادئ التي تحسن بيئة الأعمال وتدفع العاملين فيها الى الانجاز والعطاء بإخلاص ليكونوا مصدرا لاشعاع السعادة والتفاؤل لمن حولهم ولمن يراجعونهم.



وأردفت: العديد من الجهات الحكومية والشركات في القطاع الخاص تطبق قيم السعادة لفعاليتها، لكنها لا تدرك ذلك، موضحة ان لجنة تحكيم جائزة الإدارة السعيدة التي جمعت نخبة من المتخصصين والخبراء ركزت على تحليل دائرة الأداء وسرعة انجاز المعاملات في كل جهة من الجهات المشاركة بالجائزة، وطابقتها بالمعايير الخمسة للإدارة السعيدة، وهي: المصداقية، الاحترام، العدالة، الفخر، والزمالة، والتي انطبقت جميعها على كل الإدارات الفائزة.



واختتمت الحشاش بالتأكيد على ان الموظف السعيد هو المفتاح السحري لنجاح وتفوق أي مؤسسة، وهو بدوره سيكون عاملا أساسيا ومحوريا لارتقائها ونموها الذي سينعكس على المجتمع والدولة بشكل عام.



بدوره، أعرب مدير إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية خالد بن شفلوت عن سعادته البالغة بمشاركة وزارة الشؤون في تدشين النسخة الأولى من جائزة الادارة السعيدة باعتبارها إحدى الأفكار الواعدة والمؤثرة لجمعية السعادة والإيجابية الكويتية التي تعزز خلق آليات لتطوير العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة ورفع مستوى الأداء الوظيفي للعاملين.