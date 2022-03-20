الظفيري لـ «الأنباء»: ثقافة المستهلك والمنتجات البديلة والعروض الحقيقية تزيد المنافسة بين الشركات

بعض الأسواق تقدم عروض أسعار غير حقيقية بصور مختلفة مع قرب حلول شهر رمضان

عاطف رمضان



قام فريق من المفتشين في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة بجولة تفتيشية على جمعيات تعاونية وأسواق مركزية في محافظة العاصمة للتدقيق على الأسعار والكميات من المنتجات والسلع الغذائية، وقد أسفرت الجولة عن رصد مخالفات بيع أعلى من السعر المعلن.



وقال رئيس فريق طوارئ العاصمة في الوزارة حامد الظفيري إن عددا من المفتشين والمفتشات في الوزارة قاموا خلال الجولة بالتدقيق على الأسعار والعروض الخاصة ومدى التزام الأسواق والشركات بالأسعار، مشيرا إلى أن ذلك بناء عن توصية قياديي الوزارة.



وأضاف أنه تم خلال الجولة رصد مخالفات بيع أعلى من السعر المعلن ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.



وأشار إلى أن بعض الأسواق كانت تقوم بعروض أسعار غير حقيقية، حيث يفاجأ المستهلكون عند «الكاشير» بأسعار مخالفة للأسعار المدونة على السلع.



ولفت إلى ضرورة أن يتحلى المستهلك بالثقافة وعدم التسرع في شراء المنتجات والسلع الغذائية غير الضرورية، والبحث عن اختيار البدائل من المنتجات المختلفة، خاصة من التي تشهد عروضا وتخفيضات للأسعار بشكل حقيقي.



وكشف عن وجود كثير من الشركات التي توجهت للوزارة لاستخراج تراخيص لعروض الأسعار، مما يشير إلى وجود منافسة بين الشركات مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.