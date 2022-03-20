أسدل الستار على بطولة الكويت للزوارق السريعة للموسم الحالي والتي نظمتها لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري بتحقيق المتسابق الدولي بدر مرزوق الدوسري لقب وكأس بطولة الموسم لفئة زوارق النزهة بحصوله على 115 نقطة، وفوز المتسابق خالد فاضل كرم بلقب وكأس فئة زوارق البروكلاس بـ 105 نقاط، وذلك عقب نهاية الجولة الرابعة والختامية التي أقيمت في المنطقة البحرية المواجهة للمارينا في السالمية بمشاركة 20 متسابقا (7 للبروكلاس ـ 13 للنزهة) وجاءت نتائجها في فئة زوارق النزهة بفوز بدر الدوسري ومساعده عادل الشريدة بالمركز الأول وجاء ثانيا خالد فاضل كرم ومساعده عايض حمد العازمي، وثالثا أحمد سليمان الفصام ومساعده ناصر بدر الفصام، فيما حقق خالد كرم ومساعده سالم حمد العازمي المركز الأول في فئة زوارق البروكلاس وجاء ثانيا محمود علي الشطي ومساعده عيسى عباس القلاف وثالثا المتسابق المخضرم خلاد علي عياده ومساعده محمد علي عياده.



وقام رئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد في النادي البحري علي الشمالي ورئيس اللجنة الفنية عبداللطيف العماني وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة بتسليم الكؤوس والميداليات على الفائزين في البطولة، حيث أعرب الشمالي عن اعتزازه بما حققته البطولة التي أقيمت تحت منظومة الاتحاد العالمي وبدعم كامل من الهيئة العامة للرياضة من نجاح ومن مشاركة واسعة، ومن عودة ميمونة لسباقات الزوارق السريعة بعد غياب دام لأكثر من سنتين بسبب جائحة كورونا.