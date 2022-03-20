ضمن اهتمامها بإعانة ومساعدة الفئات المحتاجة داخل الكويت، واستعداً منها لتقديم الدعم لهم قبيل شهر رمضان المبارك، قامت جمعية الهداية الخيرية بتوزيع 2000 كوبون مواد غذائية على الأسر المتعففة والمحتاجة يوم الأربعاء الماضي بمنطقة استاد جابر الرياضي، وذلك من خلال مشروع مصرف الإطعام الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف.

وقال رئيس جمعية الهداية الخيرية بندر بن دليل المطيري: إن الجمعية نفذت مشروع الإطعام من خلال خطة محكمة، لمساعدة أسر الأرامل والأيتام والمرضى وضعفاء الدخل، وتوفير احتياجاتهم الغذائية الأساسية خلال رمضان، بهدف تخفيف الأعباء عنهم، وسد جزء من احتياجاتهم اليومية، وتعزيز التراحم والتكافل داخل المجتمع.

وأكد المطيري أنَّ الجمعية تعمل على بذل أقصى ما تستطيع لمساعدة المحتاجين والفقراء وأصحاب الحاجات داخل الكويت وخارجها؛ انطلاقًا من مبادئ شريعتنا الإسلامية التي تحث على إحياء روح التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وتقوية روابط المحبة بينهم، كذلك تفعيل دور المسلم تجاه أخيه المسلم، والسعي في قضاء حوائجه؛ لما له من فضل عظيم وأجر كبير.

موضحاً أن الهداية الخيرية حريصة على تحقيق الدقة والأمانة في تنفيذ هذه المشاريع ابتداء من دراسة الحالات الاجتماعية وفرزها في فترة وجيزة والإشراف على المشروع بمختلف جوانبه حتى يحقق أهدافه.

وفي ختام تصريحه أشاد رئيس الهداية الخيرية، بالتعاون المثمر والبناء الذي تقوم به الجمعية مع الأمانة العامة للأوقاف في تنفيذ عدد من المشاريع الخيرية لإعانة الأسر المتعففة والفقيرة داخل الكويت، ومن ذلك مشروع مصرف الإطعام، مجدداً شكره للأمانة العامة للأوقاف على دعمها المتواصل للمشاريع والأنشطة الخيرية والإنسانية داخل الكويت، مما يصب بشكل رئيسي في خدمة العمل الخيري ودعمه واستمراريته.