أعلن البنك الكويتي للطعام والإغاثة عن إنجاز مشروع «مصرف تسبيل المياه» حيث قام البنك بتوزيع مليون و670 ألف عبوة مياه على 556 ألف مستفيد بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف. وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري: إن البنك قام خلال المشروع بتوزيع عبوات ماء على المساجد والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والجهات الحكومية. وأضاف الأنصاري أن مشروع «مصرف تسبيل المياه» من أهم المشاريع الخيرية التي يقوم بها البنك لخدمة أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع.



وأكد الأنصاري أن الأمانة العامة للأوقاف تقدم كل الدعم للأنشطة والجهود الخيرية والتطوعية التي يقوم بها بنك الطعام لخدمة المجتمع، مشيدا بجهودها في تسهيل كل السبل لإنجاح هذه الأنشطة والحملات والمشاريع الخيرية ليعود نفعها وخيرها على المجتمع. وأوضح الأنصاري أن حملة «تسبيل المياه» تعد نوعا من أنواع التكافل والتراحم الاجتماعي بين كل شرائح المجتمع، مضيفا أن المشروع يأتي انطلاقا من قوله تعالى: (وجعلنا من الماء كل شيء حي) وقول رسوله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الصدقة سقي الماء» موضحا أن المشروع يستهدف تقديم الماء ابتغاء الثواب من الله، إذ تعد صدقة الماء أفضل الصدقات.



ويمتلك بنك الطعام فريقا متكاملا لإدارة العمل الخيري واستقبال المتعففين للتعرف على احتياجاتهم من خلال www.kuwaitfoodbank.org بهدف تلبية جميع متطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم اليومية.